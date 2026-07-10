El callejón Bouza de Santa Cruz permanecerá cerrado tres semanas por obras de asfaltado

El callejón Bouza, vía que conecta San Francisco desde la calle de La Marina, poco antes de alcanzar la plaza de Isabel II, permanecerá cerrado tres semanas por las obras de rehabilitación que ejecuta el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para retirar el adoquinado actual y sustituirlo por asfalto.

La actuación, incluida dentro del programa Impulso Urbano, comenzará el lunes 13 de julio y cuenta con un presupuesto de 58.000 euros. Durante el desarrollo de los trabajos no se podrá circular por el callejón Bouza y el acceso a los garajes quedará restringido en función de las diferentes fases de la intervención.

La actuación consiste en retirar los adoquines existentes en la zona destinada al paso de vehículos para posteriormente preparar, regularizar y nivelar el terreno antes de ejecutar el asfaltado definitivo.

Trabajos en dos fases

A diferencia de otros reasfaltados, la intervención del callejón Bouza requiere un proceso más lento, ya que la retirada del adoquinado se realizará de forma manual y mediante el picado de la superficie antes de extender la nueva capa de rodadura. Las obras se ejecutarán en horario diurno, de 8:00 a 15:00 horas, y se dividirán en dos fases para reducir las afecciones. La primera abarcará desde la calle San Francisco hasta aproximadamente la mitad del tramo, afectando al garaje del edificio Bouza, que quedará inoperativo al menos una semana. Durante esta fase se podrá acceder a los garajes de los edificios Quintercon, La Marina y El Duque de Santa Elena desde la calle La Marina.

La segunda fase se desarrollará desde la mitad del callejón hasta la calle La Marina y afectará a estos tres garajes, cuyas entradas se concentran en apenas una veintena de metros. La previsión municipal es que permanezcan cerrados al menos durante dos días.

Una vez finalizada la demolición de los adoquines en las zonas de acceso, los vecinos podrán volver a entrar a los garajes, aunque durante la jornada laboral de las obras, entre las 8:00 y las 15:00 horas, no estará permitido entrar ni salir.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, reconoció las molestias que generan estas obras de reasfaltado en la movilidad diaria, pero pidió paciencia a los residentes porque el resultado final permitirá mejorar la seguridad de peatones y conductores. También destacó la notable mejoría que va a experimentar la zona gracias a una actuación que se desarrolla desde la Concejalía de Servicios Públicos que dirige Carlos Tarife.

Asfaltados en Salud-La Salle

En el distrito Salud-La Salle se procederá la próxima semana al asfaltado de las calles Juan Romeu García y Eladio Roca Salazar, en el entorno del Palacete Cobiella y la subida de la Cuesta de Piedra.

En estos dos casos, los trabajos tendrán una duración inferior al emplearse maquinaria fresadora para retirar las capas superficiales deterioradas. La calle Juan Romeu García se ejecutará en una jornada, mientras que Eladio Roca Salazar requerirá cuatro días de actuación.