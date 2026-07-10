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Arranca la ejecución del tramo de la TF-5 entre Ofra y El Chorrillo tras 30 años

Tras la colocación simbólica de la primera piedra en junio, el Gobierno de Canarias da luz verde a la ejecución material de la infraestructura viaria que busca mejorar la fluidez del tráfico

El Gobierno de Canarias se reunió con vecinos de la zona de Ofra-El Chorrillo para informarle de las obras.

El Gobierno de Canarias se reunió con vecinos de la zona de Ofra-El Chorrillo para informarle de las obras. / El Día

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Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La finalización de la fase II de la TF-5 entre Ofra y El Chorrillo comienza a ser una realidad después de que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias haya firmado el acta de replanteo que marca el inicio de la ejecución de los trabajos pendientes desde hace 30 años en los tramos B y C.

La directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, informó a representantes vecinales de la zona de la planificación de la obra y las afecciones en diferentes fases.

En la reunión participaron representantes de la Asociación La Montaña, la Plataforma de Defensa de San Matías, la Asociación de Mujeres y Vergara y Mayores de San Matías, con los que el Gobierno se compromete a mantener hilo directo.

«Hoy (por ayer) hemos firmado el acta de replanteo, lo que supone el inicio de unas obras muy esperadas», explicó Melián. La directora general insistió en que se celebrarán nuevos encuentros para informar de la evolución de la obra y ofrecer tranquilidad a los residentes afectados. En el encuentro se dio cuenta a los vecinos de las medidas previstas para reducir el impacto en el tráfico y en los accesos a las viviendas.

Una inversión para mejorar la movilidad

La actuación supone una inversión de 5.847.749,72 euros que sufraga el Convenio de Carreteras Canarias-Estado, y ejecuta la empresa Señalizaciones Villar S.A. El proyecto permitirá completar los tramos pendientes de esta infraestructura, con el objetivo de mejorar la capacidad de la red viaria, reforzar la conexión entre Santa Cruz de Tenerife y La Laguna y favorecer la fluidez del tráfico en uno de los principales corredores del área metropolitana.

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El inicio de las obras llega después de que en junio se celebrara el acto simbólico de colocación de la primera piedra. Con la firma del acta de replanteo comienza ahora la ejecución material de una actuación considerada estratégica para la movilidad de Tenerife.

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