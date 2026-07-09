Tensión en la Policía Local de Santa Cruz: medidas del comisario chocan con la negociación salarial

Representantes de las concejalías de Recursos Humanos y Seguridad del Ayuntamiento y sindicatos del cuerpo de seguridad local se verán las caras en la mesa extraordinaria de la Policía Local que se ha convocado para este jueves 9 de julio de 2026 con el único punto en el orden del día de estudiar las demandas de los guardias que exigen que se revisen los salarios, cuyos complementos específicos se modificaron por última vez en 2018, siendo entonces concejala de Seguridad Zaida González.

El encuentro se desarrollará en medio de un ambiente acalorado, y no solo por las altas temperaturas de estos días, sino por el devenir de los últimos acontecimientos. Los sindicatos movieron pieza antes de la visita del papa y recordaron que están a la espera de que se revisen sus emolumentos, el alcalde asumió el reto y el pasado jueves los trabajadores, a instancias de los sindicatos, celebraron una asamblea en la que los guardias decidieron ‘echarse’ al monte.

Sin horas extras en plena temporada estival

El acuerdo fue unánime: la asamblea de trabajadores acordó no realizar servicios extraordinarios, una medida que pone en peligro cubrir los servicios especiales precisamente en la temporada estival, donde se incrementan conciertos y el operativo contra incendios, en especial en Anaga.

La reacción ante este acuerdo asambleario no se hizo esperar. A las dos de la tarde del pasado martes 7 de julio, el comisario jefe de la Policía Local, Juan Francisco Márquez, sorprendió a los agentes con una instrucción que, aunque se presenta como órdenes de servicio 2026, parece más propia de indicaciones reservadas al departamento de Recursos Humanos.

La Concejalía de Recursos Humanos ha convocado una mesa sectorial extraordinaria de la policía

Bajo el epígrafe de «medidas organizativas durante el período estival», se dirige una comunicación a todos los servicios de la Policía Local en la que se hace constar que «ante la imposibilidad de cubrir el refuerzo policial establecido el pasado 29 de junio de 2026 y teniendo en cuenta que el período estival conlleva una reducción significativa de efectivos por el disfrute de vacaciones del personal de los grupos operativos, así como un incremento de las actividades propias de estas fechas a las que hay que añadir las que se desarrollan durante los fines de semana, se considera necesario adoptar las siguientes medidas por estricta necesidad del servicio para garantizar la adecuada cobertura operativa y la seguridad de los funcionarios que se encuentren en servicios».

Tres son las medidas que anuncia el comisario jefe y que algunos de los sindicatos, como CSIF, que representa Jesús Illada, consideran una represalia a la decisión de no hacer horas extras hasta que se revisen los sueldos.

Permisos y turnos, en el centro del conflicto

El comisario establece que «no se autorizarán permisos por asuntos particulares ni otros de naturaleza asimilada durante los meses de julio, agosto y septiembre. Excepcionalmente podrá autorizarse el disfrute atendiendo a causas debidamente justificadas. La solicitud deberá elevarse por el responsable del Grupo Operativo para su autorización por esta jefatura».

Illada, que en la asamblea se mostró incluso partidario de tensar la cuerda en la negociación ahora que la Concejalía de Seguridad está impulsando la nueva Unipol, considera que la decisión de no autorizar los permisos personales dificulta conciliar la vida profesional y familiar de los agentes especialmente en esta época estival del año, pues aquellos que son padres se encuentran con problemas para poder dejar a sus hijos durante el tiempo que desarrollan la labor si ahora se revocan los permisos que tenían apalabrados.

La polémica se enmarca en la demanda de la revisión de los salarios de los agentes, sin actualizar desde 2018

Otra de las medidas acordadas por el comisario jefe de la Policía de Santa Cruz es que «no se autorizará que los funcionarios mayores de 50 años que tengan asignado turno de noche los viernes, sábados o vísperas de festivo pasen a reforzar los turnos de mañana o tarde. En el resto de los turnos de noche, dicha autorización podrá concederse siempre que no afecte al disfrute del tiempo generado por coeficientes correctores por parte del resto de los funcionarios». Dicha decisión también contraviene las condiciones laborales para los agentes mayores, precisa el representante de CSIF.

Y concluye la nueva normativa del jefe de la Policía Local: «el tiempo de descanso generado por la aplicación de coeficientes correctores se disfrutará preferentemente durante las noches de domingo a jueves, de conformidad con la instrucción de la concejala delegada de Recursos Humanos relativa a la aplicación de dichos coeficientes en la Policía Local. Su distribución se realizará atendiendo a las necesidades del servicio. Asimismo, su disfrute en turnos distintos al nocturno, cuando no existan turnos de noche disponibles para ello, quedará condicionado a dichas necesidades».

El CSIF entiende que con estas medidas que impone el comisario de la Policía Local «lo primero que se hace es admitir que sin personal libre de servicio no se puede garantizar la seguridad en Santa Cruz de Tenerife», para asegurar que la orden «limita derechos laborales en materia de negociación colectiva mediante órdenes de servicio cuando esto es un tema de Recursos Humanos», por lo que el sindicato acudirá a la vía judicial, además de solicitar medidas cautelares.

Y todo esto, ahora que comienza la negociación de la revisión de los salarios de los agentes. También en este sentido se planteará en la mesa la posibilidad de dejar fuera de la negociación las retribuciones del comisario y los subcomisarios. «No parece lógico que si se estrangula la demanda por un lado se beneficie de una mejora que negociamos para todos», apunta Illada