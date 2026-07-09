Santa Cruz de Tenerife abre la convocatoria de las pruebas para ser taxista
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abre la convocatoria de las pruebas de aptitud para ser taxista. Los interesados tienen hasta el 20 de julio para presentar la solicitud
La convocatoria para poder ser taxista en el municipio de Santa Cruz de Tenerife ya está abierta. Los interesados podrán presentar la correspondiente solicitud hasta el próximo 20 de julio. Tendrán que hacerlo en el Registro Auxiliar, en el número 40 de la avenida Tres de Mayo, con el modelo disponible en las Oficinas de Atención al Ciudadano o en la web municipal (www.santacruzdetenerife.es). Las pruebas de aptitud para obtener el permiso del Ayuntamiento se celebrarán en la primera quincena de septiembre.
Entre los requisitos que exige el Consistorio para incorporar nuevos conductores al servicio del taxi se encuentran estar en posesión del permiso de conducción de la clase B o equivalente, que podrá obtenerse hasta el día anterior al último del plazo para presentarse a la convocatoria; no padecer enfermedad infecto-contagiosa o limitación física incompatible con el ejercicio de la profesión; y cumplir con los requisitos de "honorabilidad" establecidos en la normativa vigente para el transporte de viajeros por carretera, es decir, no haber sido objeto de una condena penal por delito grave, ni haber sido declarado no apta para ejercer la profesión de transportista por carretera.
La prueba de aptitud consistirá en un cuestionario tipo test de un total de 40 preguntas con tres respuestas alternativas, de las cuales solo una será correcta. Los aspirantes dispondrán de 90 minutos para completar el examen, que versará, fundamentalmente, sobre la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Vehículos de Alquiler con Aparato Taxímetro (BOP nº 5 de 10 de enero de 2024). Los aspirantes también tendrán que tener conocimientos de inglés básico y deberán demostrar su aptitud con respecto al Manual de Buenas Prácticas para la atención al cliente.
Hasta el momento, y según informa el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ya se han presentado a esta convocatoria 45 solicitudes de personas interesadas en convertirse en conductores de taxi en la capital chicharrera.
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