Sanción de 30.000 euros a la empresa de parques y jardines de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha interpuesto una sanción de 30.000 euros a la actual adjudicataria del servicio municipal de mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad, la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Acciona y Fomento. Así lo anunció este jueves, 9 de julio, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, durante una Comisión de Control, a raíz de la pregunta formulada por la portavoz del Partido Socialista, Patricia Hernández.

Carlos Tarife recordó que este expediente sancionador se inició en el mes de marzo debido a que la citada UTE, y según lo explicó el concejal, remitió al Consistorio chicharrero "información errónea" cuando éste le solicitó una serie de datos para elaborar y convocar la nueva licitación del servicio. "Esta información era totalmente necesaria para redactar los pliegos".

Como consecuencia de la remisión de esta "información errónea", tal y como lo manifestó el también primer teniente de alcalde, el Ayuntamiento de Santa Cruz se vio obligado a suspender el concurso público de "uno de los contratos municipales más importantes de la ciudad, así como uno de los más caros (34 millones de euros para tres años)". "Esto ha retrasado todo el procedimiento y la puesta en marcha del nuevo servicio"

Carlos Tarife comentó este jueves que ya el Consistorio está trabajando en los nuevos pliegos, por lo que prevé que entre los meses de octubre y noviembre se pueda convocar la licitación. El objetivo es que el nuevo contrato se firme y se ponga en marcha a lo largo del próximo año.

Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

El expediente sancionador contra la actual adjudicataria se incoó por una infracción muy grave, ya que, apuntó Carlos Tarife, se aportaron "datos inexactos sobre los trabajadores relacionados con la antigüedad, los cuales no se ajustaban a la realidad". "Esto provocó un desfase en el presupuesto para la licitación del nuevo contrato de unos 800.000 euros, por lo que tuvimos que suspenderla y encargar un informe económico", explicó el edil. Finalmente, y según señaló este jueves, el expediente ha concluido con una sanción de 30.000 euros.

La UTE encargada actualmente del servicio de parques y jardines de la ciudad ha presentado alegaciones al expediente sancionador tramitado por el Ayuntamiento chicharrero. "En este momento, estamos analizándolas", declaró el primer teniente de alcalde durante la Comisión de Control celebrada este jueves.

Con respecto al nuevo contrato de mantenimiento de los parques y jardines, zonas verdes y arbolado de Santa Cruz, Tarife ha asegurado que la ciudad tendrá el mejor servicio de su historia. Costará 34 millones de euros para un plazo de tres años, lo que supone un incremento de seis millones con respecto al contrato actual. Entre las novedades destaca la creación, por primera vez, de un servicio permanente de análisis, gestión y control del estado y riesgo de los árboles del municipio.

¿Cuántos árboles tiene Santa Cruz?

Este contrato consiste en la prestación de los servicios asociados al mantenimiento y conservación de las zonas verdes municipales e incluye también la plantación de nuevo arbolado en la ciudad. Santa Cruz de Tenerife cuenta actualmente con 454 hectáreas de parques, jardines y espacios verdes, y con un total de 50.617 árboles en suelo urbano, que pertenecen a casi 500 especies diferentes. Con el nuevo servicio, el Ayuntamiento de la capital chicharrera pasará de invertir en esta materia 8,7 millones de euros al año a 10,7, lo que supone un aumento de dos millones anuales.

El concejal Carlos Tarife ha resaltado que los principales objetivos del nuevo contrato son incrementar el número de árboles en la ciudad, llegando a un 30%; mejorar el vivero municipal; analizar constantemente el estado del arbolado, para garantizar la salud de los ejemplares y la seguridad de los ciudadanos; y mantener y cuidar las zonas verdes.

En relación al nuevo servicio permanente de control del estado de los árboles, que se incluirá en este contrato, el concejal explicó que contará con personal independiente de la empresa que resulte adjudicataria, el cual se encargará de diagnosticar el estado de los ejemplares y definir las actuaciones necesarias, como seguimiento, tratamiento, podas, talas o mejoras de seguridad. En 2023, el Ayuntamiento se vio obligado a contratar un servicio de urgencia para analizar el estado del arbolado de Santa Cruz debido a los varios árboles que se desplomaron.