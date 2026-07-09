El Muelle de Enlace de Santa Cruz de Tenerife encalla en el Gobierno de Canarias: Bermúdez exige celeridad para unir la plaza de España con el mar

El municipio de Santa Cruz de Tenerife lleva ya demasiado tiempo esperando el Muelle de Enlace, el proyecto que permitirá unir la céntrica plaza de España con el mar. Así lo considera el alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien reprocha al Gobierno de Canarias, presidido por el también nacionalista Fernando Clavijo, su demora en aprobar el convenio para financiar los 60 millones de euros que costará esta anhelada actuación, un documento que ya cuenta con el visto bueno del resto de administraciones implicadas.

"El Gobierno de Canarias debe aprobar ya el convenio para financiar el proyecto del Muelle de Enlace, pues está tardando demasiado. Es la única administración que, hasta el día de hoy, no lo ha hecho, y ya ha pasado bastante tiempo desde que la Autoridad Portuaria, el Cabildo de Tenerife, este Ayuntamiento y el Ejecutivo canario acordamos sacar adelante entre todos estas esperadas obras. Necesitamos que ese convenio se apruebe y se firme lo antes posible, para que Puertos de Tenerife pueda empezar a trabajar en este proyecto esencial para la ciudad", manifiesta el regidor chicharrero.

Han pasado más de tres años desde que las citadas administraciones decidieron aunar fuerzas para impulsar el Muelle de Enlace, a través de un convenio, del mismo modo que se hizo con los Charcos de Valleseco. En junio de 2023, Puertos del Estado dio el visto bueno a la tramitación de este documento. La Autoridad Portuaria, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz ya lo han aprobado y solo falta que lo haga el Gobierno de Canarias.

En un principio, estaba previsto que el proyecto Muelle de Enlace, redactado hace ya 28 años y que suponía una inversión de 83 millones, fuese ejecutado con inversión privada. Pero ante la falta de propuestas empresariales por el elevado coste de esta actuación, y debido a que ya había pasado demasiado tiempo, el Puerto decidió buscar otras fórmulas. Lo primero que hizo fue modificar el proyecto inicial para reducir el presupuesto, logrando una disminución de 22 millones. Finalmente, la Autoridad Portuaria, el Cabildo, el Gobierno canario y el Ayuntamiento capitalino decidieron convertirlo en realidad con dinero público.

El proyecto Muelle de Enlace incluye la creación de zonas de ocio y paseo en el Puerto chicharrero, a través de la construcción de un gran edificio, frente al Cabildo, que tendrá comercios, restaurantes y locales de ocio y espectáculos, y sobre cuya cubierta se podrá pasear hasta el mar. Con esta actuación, el Puerto devolverá a la ciudad 52.000 metros cuadrados.