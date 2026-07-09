Fiestas del Carmen
El Festival de Habaneras de Santa Cruz de Tenerife arranca con las Agrupaciones de Mayores
Las rondallas y las agrupaciones líricas protagonizan la cita de este viernes y el sábado el esperado mano a mano entre cuatro formaciones libres; una más que el año pasado
Las Agrupaciones de Mayores fueron las encargadas de abrir este jueves una nueva edición del Festival de Habaneras de Santa Cruz de Tenerife en la plaza de la iglesia de La Concepción con motivo de las fiestas de la Virgen del Carmen.
El certamen reúne este año a 22 formaciones, una más que en la pasada edición, y mantiene tres jornadas dedicadas a las agrupaciones de mayores, rondallas, formaciones lírico-musicales y agrupaciones libres.
Las rondallas toman el relevo
Tras la apertura protagonizada por la Agrupación de Mayores Las Nieves, Rondalla Tercera Edad de Tegueste, Con Nuestra Gente Chincanayro, Monte Nevado, Agrupación Folclórica Santo Ángel, Mayores del 2000, Asociación Sociocultural Nijota, Agrupación Folclórica Jariguo y Bienmesabe Habaneras, el festival continuará este viernes, desde las 19:30 horas, con las rondallas.
La Concepción recibe a Rondalla Las Valkirias, Peña del Lunes, Gran Tinerfe, Los Fregolinos, Sociedad Mamel’s, Unión Artística El Cabo, Rondalla Lírico Coral Los Aceviños, Masa Coral y la Agrupación Lírica La Zarzuela, del Círculo.
Agrupaciones libres y fallo del jurado
El broche llegará el sábado, desde las 19:30 horas, con la modalidad de Agrupaciones Libres, en la que participarán Valbanera, Dulce Caña de La Habana, Habana Vieja y la incorporación de Chincho Son 23.
Tras las actuaciones tendrá lugar la intervención del frente de la orquesta Dinacord y se dará a conocer el fallo del jurado.
Las agrupaciones optan a un primer premio, dotado con placa y 450 euros, un segundo premio y el reconocimiento al mejor solista. Además, el certamen contempla una distinción a la mejor canción inédita de habanera, común para las modalidades de mayores y libres.
La periodista Mery Gorostiza es la encargada de conducir las tres jornadas del Festival de Habaneras, en la antesala a la procesión y posterior embarque de la imagen de la Virgen del Carmen del día 16 de julio.
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