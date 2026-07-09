Luz verde a la construcción de un nuevo gran parque en Santa Cruz de Tenerife: Bermúdez asegura que será un "referente" para Canarias

El municipio de Santa Cruz de Tenerife tendrá una nueva gran zona verde y de ocio para toda la familia. El Ayuntamiento chicharrero ha licitado la construcción del denominado Parque Inclusivo Santa Catalina, situado en el barrio de La Gallega, en el Distrito Suroeste. Este espacio contará con zonas para el encuentro vecinal, paseos y áreas de juegos para los niños "sin barreras". Ocupará una superficie de 14.000 metros cuadrados, lo que equivale a dos campos de fútbol. La ejecución del proyecto costará más de cuatro millones de euros, de los que más de 1,2 millones serán financiados por el Cabildo de Tenerife.

Así lo anuncia el alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien asegura que el futuro parque será un "referente" para Canarias. "Gracias a esta iniciativa, Santa Cruz contará con uno de los mayores espacios de juego accesible y sostenible de las Islas, pensado para responder a las necesidades de todas las familias de la ciudad. La Gallega se convertirá en un referente en inclusión y convivencia. Con esta actuación, no solo transformaremos un espacio público ya existente para el disfrute de toda la ciudadanía, sino que también garantizaremos la igualdad de oportunidades desde la infancia, con juegos y zonas en las que no existirá ninguna barrera física", manifiesta el regidor.

La ejecución de los trabajos costará más de cuatro millones de euros y contará con un plazo de catorce meses

Por su parte, el concejal responsable del área de Infraestructuras, el nacionalista Javier Rivero, destaca que se trata de uno de los proyectos de mayor envergadura del programa Suroeste Avanza, con el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "impulsa inversiones estratégicas para transformar el distrito y mejorar la calidad de vida de quienes viven en él".

Señala que con la licitación de estas obras, que se ejecutarán en un plazo de 14 meses una vez adjudicadas, el Consistorio chicharrero da un paso decisivo para hacer realidad una infraestructura "muy esperada" por los vecinos. "Sin duda, se convertirá en un gran punto de encuentro para las familias y en el lugar idóneo para que disfruten todos los niños", apunta Javier Rivero, también responsable del Distrito Suroeste.

¿Cómo será el nuevo parque?

Este proyecto se ejecutará en el ya existente parque Santa Catalina, entre la avenida Cercado Corazón y las calles Camino Cruz de La Gallega, Mandrágora y Gran Duque, transformando un espacio actualmente desaprovechado. Según explica el edil, la actuación permitirá renovar por completo este parque con una gran zona de juegos "accesibles e inclusivos, diseñada para que menores con y sin discapacidad puedan disfrutar de las mismas instalaciones en igualdad de condiciones".

Asimismo, el proyecto incorporará recorridos peatonales accesibles, zonas de descanso, espacios de estimulación sensorial, mobiliario urbano, alumbrado, redes de saneamiento, drenaje y riego, así como un aseo autolimpiable y mejoras en los accesos.

Rivero resalta que la intervención tendrá un marcado carácter medioambiental, ya que conservará la mayor parte de la vegetación existente e incrementará las zonas ajardinadas, que ocuparán aproximadamente el 75 % del ámbito de actuación, "favoreciendo la creación de nuevos espacios de sombra y una gestión más sostenible del agua". El nuevo espacio también contará con pérgolas y zonas de calistenia y parkour, así como con cancha de petanca, entre otras áreas.

Espacio en el que se construirá el parque Santa Catalina, en La Gallega. / El Día

Según se explica en el proyecto, la idea principal de la actuación consiste en crear nuevos espacios de juego y estancia "capaces de reforzar el eje central del parque", mejorando la accesibilidad con el nivel superior, detrás de la actual cancha deportiva, donde se propone una nueva zona de calistenia y parkour, y garantizando la continuidad accesible de la rampa hasta la avenida Cercado Corazón. De esta forma, la cancha deportiva se abrirá hacia el interior del parque y se conectará con el nuevo eje central, lo que permitirá recorrer y utilizar el cien por cien del parque con "coherencia de conjunta y correcta combinación de usos".

Actuaciones

El diseño del nuevo eje central de juego y estancia será una zona "bien conectada y accesible" que, tal y como recoge el proyecto, conllevará las siguientes actuaciones: el espacio actual de cancha de bolas y su explanada se convertirá en una estancia con pérgola y vegetación aromática; el espacio central acogerá una nueva área de juego inclusivo para niños mayores de tres años con desniveles y elementos que conectarán directamente con el espacio anterior; el espacio final del eje central hacia el cementerio incluirá áreas para niños de menos de tres años con elementos estáticos y de menor altura; se diseñarán zonas específicas para el juego tradicional en grupo; se plantarán nuevos ejemplares vegetales, y se instalará un aseo público.

Las áreas de juegos tendrán elementos «inclusivos», como tirolinas, carruseles y los tradicionales columpios

Entre los juegos inclusivos que se instalarán en las áreas de juego del nuevo parque se encuentran tirolinas, los tradicionales columpios, carruseles, spinner bowl, nautilus, casas de madera, nidos de cuerdo y conjuntos de equilibrio. Las empresas interesadas en participar en esta licitación municipal podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 4 de agosto. Toda la información sobre este concurso público convocado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado.