Última jugada para blindar el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife

La batalla por el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife aún no ha terminado. Cuando su retirada parecía ya encarrilada tras la contundente resolución del Gobierno de España, que ordena al Ayuntamiento a quitarlo del espacio publico en un plazo de seis meses, y tras el rechazo del Ejecutivo canario a declararlo Bien de Interés Cultural (BIC), una nueva vía se abre ahora para intentar blindar la escultura. La Asociación San Miguel Arcángel, que logró en los tribunales la protección cautelar de esta obra de Juan de Ávalos, situada en la confluencia de la avenida de Anaga y la Rambla, vuelve a mover ficha para poder salvarla. En esta ocasión, esta entidad ha presentado una alegación al catálogo de bienes de Santa Cruz que tramita el Consistorio chicharrero, en la que solicita la inclusión del monumento para garantizar su conservación.

Se trata de un último intento para proteger el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, conocido popularmente como monumento a Franco. La Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó de manera inicial el nuevo Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales de la capital chicharrera a finales de enero. Éste cuenta con 1.057 fichas catalogadas, de las que 787 pertenecen a bienes arquitectónicos de titularidad pública o privada. Asimismo, incluye ámbitos de protección ambiental urbana, obras de ingeniería, espacios significativos, bienes arqueológicos, elementos de patrimonio natural vivo y elementos urbanos. Entre éstos últimos se encuentran, por ejemplo, la antigua puerta de Herradura del estadio Heliodoro Rodríguez López y el Monumento a los Caídos de la plaza de España. Sin embargo, el polémico Monumento a la Victoria de la avenida de Anaga no está recogido.

En febrero, el Ayuntamiento sometió a información pública, durante el plazo de un mes, el citado catálogo de protección de los bienes de Santa Cruz. Entre las alegaciones que se han presentado se encuentra la de la Asociación de Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, con la que solicita que también se incluya la escultura de Juan de Ávalos. El Consistorio chicharrero, que estudia recurrir de alzada la resolución del Gobierno de España que ordena la retirada del monumento, tendrá ahora que decidir, a través de los técnicos de Urbanismo, si estima o no esta alegación.

En su alegación , la citada asociación solicita la protección de la escultura de Ávalos como "bien patrimonial de titularidad y significación colectiva". Explica que la alusión en la denominación popular de la escultura a una dedicatoria política, que "en su momento pudo tener", carece de todo efecto jurídico sobre la protección patrimonial de la misma, "máxime cuando la obra lleva décadas exenta de cualquier placa inscripción o símbolo de contenido político".

San Miguel Arcángel relata que la denominación de esta escultura es Monumento a la Paz, "porque así fue designada por su propio autor, Juan de Ávalos". En este sentido, indica que dicha denominación recoge la "verdadera" vocación de la obra: "un monumento a la concordia y a la convivencia, erigido por miles de ciudadanos de la provincia de Tenerife", a través de sus aportaciones en aquel entonces para sufragar el conjunto escultórico.

Por otro lado, esta asociación destaca que el autor de este monumento es uno de los escultores más destacados del siglo XX español. "Su trayectoria artística ha sido reconocida nacional o internacionalmente por su dominio técnico, su capacidad expresiva y su aportación al patrimonio escultórico contemporáneo. Su producción se extiende por toda la geografía española, y por numerosos países de América y de Europa".

En la alegación de San Miguel Arcángel también se recuerda que el valor económico de esta escultura asciende a 45 millones de euros, "conforme resulta de la tasación pericial realizada por Javier Morales", exsubdirector del Museo Nacional del Prado. Asimismo, dicha entidad pide que se considere, para incluir esta obra en el catálogo de bienes de Santa Cruz, la integración urbana de la misma y su valor social, "pues ocupa una ubicación estratégica en la intersección de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga, constituyendo así un hito visual de primer orden en uno de los ejes urbanos más representativos de la capital".

"Miles de personas la visitan, la contemplan y se fotografían ante ella cada año, siendo un referente ciudadano de primera magnitud. Esta aprobación colectiva del espacio que rodea a la obra constituye, por sí misma, un valor cultural que los instrumentos de protección del patrimonio urbano no pueden ignorar".

Por otro lado en esta alegación se hace alusión a la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, cuyos artículos 50 y 51 permiten incluir bienes en los catálogos municipales considerando criterios como antigüedad y representatividad; valor testimonial o rareza; calidad o interés artístico; interés material, constructivo o técnico; relación con el conjunto urbano, paisajístico o ambiental,; valores históricos, sociales o simbólicos, y autoría del bien. Los artículos 53 y 54 atribuyen al ayuntamiento la competencia para elaborar, aprobar y gestionar el catálogo municipal, cuyo procedimiento deberá iniciarse de oficio por la propia corporación. Y el artículo 59 permite adoptar "medidas cautelares urgentes" para proteger bienes del patrimonio cultural.