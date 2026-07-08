La terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife acaba en la justicia: exigen al Ayuntamiento retomar la licitación para recuperar Isla de Mar

El futuro del solar municipal de Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife, donde aún permanecen los restos de la abandonada terraza de ocio nocturno Isla de Mar, está en el limbo. Aunque el Ayuntamiento chicharrero quiere ahora derribar el local y habilitar un aparcamiento, regresan los fantasmas de la licitación convocada en el verano de 2024, con la que, en un primer momento, el Consistorio intentó recuperar esta actividad de ocio nocturno para la ciudad. Una de las empresas que participaron en este concurso público para el arrendamiento de la parcela ha denunciado a la Corporación local ante los tribunales por declararlo desierto y exige que se retome el procedimiento al consideralo "nulo". Esta entidad asegura que el procedimiento de valoración de las ofertas se encontraba "viciado" o "contaminado".

En concreto, se trata de la empresa Future Engineering Ros, que proyectó un gran espacio de ocio para esta zona de la ciudad, en sustitución de la terraza Isla de Mar. Su iniciativa incluía un establecimiento de dos plantas con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, en la que se ofrecerían dos ambientes, uno con música de los años ochenta y otro más comercial y de reguetón. Incluso, esta entidad presentó un informe con las medidas correctoras acústicas propuestas, como la instalación de un equipo limitador y el apantallamiento en las zonas de mayor incidencia, con el objetivo de no causar molestia alguna a los vecinos de la zona.

Sin embargo, la mesa de contratación de la licitación convocada por el propio Ayuntamiento para recuperar la terraza de verano, que había cerrado sus puertas en 2021, rechazó tanto esta como las propuestas de las otras dos empresas que participaron, Promoción y Desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias, y El Ático Explotaciones, alegando que no cumplían los requisitos exigidos. En junio del año pasado, el Consistorio declaró desierto el concurso y optó por cerrar el expediente, descartando la opción, según cuentan los responsables de Future, de llevar a cabo un procedimiento negociado sin publicidad. En aquel momento, el concejal de Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, informó de que el solar, ubicado junto al Intercambiador de Transportes, se utilizaría para habilitar un aparcamiento provisional disuasorio de unas 280 plazas.

Infografía de la terraza de verano que la empresa Future quería instalar en el solar municipal de Cabo Llanos / El Día

Pero han pasado cuatro años y seis meses desde que la terraza Isla de Mar colgara el cartel de cerrado, y un año desde que el Gobierno local (CC y PP) anunciara su intención de derribar el actual establecimiento y de habilitar un aparcamiento, y allí no se ha movido una sola piedra. El concejal de Patrimonio aseguró, recientemente, que antes de que acabe 2026 se procederá a la demolición del local y se licitará la redacción del proyecto para acondicionar el solar como parking provisional. Ante estas declaraciones, la empresa Future y su representante legal explican que nada se puede hacer en esa parcela hasta que no se resuelva el procedimiento judicial en curso, tras la interposición de un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife.

¿Qué pide la empresa?

Han solicitado ante los tribunales que se declare no conforme a derecho y se anule el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que, en junio de 2025, declaró desierta la licitación del expediente relativo al arrendamiento de esta parcela municipal; que se declare, igualmente, la nulidad de las actuaciones de la mesa de contratación "en cuanto admitieron y permitieron la valoración de proposiciones que incorporaban información económica en la documentación correspondiente a los criterios sujetos a juicio de valor, en contra de lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares"; y que se declare que el procedimiento de valoración de las ofertas se encontraba "viciado" o "contaminado".

Sobre esto último, en el escrito de conclusiones, la empresa apunta que en la fase de valoración técnica de las propuestas presentadas "se introdujo información relativa a criterios evaluables automáticamente, vulnerando las reglas del pliego de la licitación y los principios de igualdad de trato, transparencia y objetividad que rigen la contratación pública". Future ha solicitado también que se acuerde la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la fase de admisión y valoración de las proposiciones, con el objetivo de que el procedimiento "continúe conforme a derecho y con pleno respeto a las prescripciones del pliego que rige la licitación, con exclusión de aquellas ofertas que incorporaron información económica indebida en la documentación técnica".

Infografía de la terraza de verano que la empresa Future quería instalar en el solar municipal de Cabo Llanos / El Día

Los representantes de Future no entienden por qué el Ayuntamiento decidió cerrar el expediente y no continuar con su intención inicial de recuperar esta actividad. "Santa Cruz está pidiendo a gritos una terraza de verano. Nuestros jóvenes, y los que no lo son tanto, se marchan al Puerto de la Cruz o al Sur porque en esta capital no existe una oferta de ocio nocturno de calidad de este tipo. Esta ciudad necesita una terraza de verano como existe en otros municipios turísticos. Los chicharreros aquí no tienen a dónde ir. Hemos intentado buscar suelo en otro sitio de Santa Cruz pero es muy difícil. Existía esta posibilidad y no entendemos por qué el Consistorio la ha dejado escapar. Una de las excusas que nos dieron estaba relacionada con las quejas vecinales en Cabo Llanos, pero nuestra propuesta tenía todas las medidas correctoras de ruido posibles", manifiesta la empresa.

Antecedentes

La popular terraza de verano Isla de Mar, la única que tenía la capital tinerfeña, cerró sus puertas de manera definitiva en diciembre de 2021, nueve años después de que el Ayuntamiento chicharrero le otorgara la correspondiente concesión administrativa para poder desarrollar una actividad de ocio nocturno en esta parcela municipal. El establecimiento tuvo que despedirse de Santa Cruz tras un largo procedimiento administrativo, debido a desavenencias entre la empresa que gestionaba el negocio y el Consistorio, relacionadas con el abono del canon que la primera debía pagar a la Corporación local por ocupar el solar municipal de Cabo Llanos.

Ante la imposibilidad de lograr un acuerdo, aunque se intentó en varias ocasiones, la Gerencia de Urbanismo revocó la autorización concedida a Isla de Mar y esta colgó el cartel de cerrado. El Ayuntamiento indica que la empresa responsable del negocio tendría que haberse encargado de retirar la terraza, dejando la parcela municipal libre, tal y como se la había encontrado. Sin embargo, el tiempo pasaba y el local se iba convirtiendo en el blanco perfecto para el vandalismo, los grafitis y la acumulación de basura.

En el verano de 2024, el Consistorio, a través del área de Patrimonio, decidió volver a licitar el arrendamiento del solar para recuperar esta actividad de ocio nocturno, con la instalación de una nueva terraza de verano. Un año después, el concurso público se declaró desierto porque, y según el Consistorio, ninguna propuesta cumplía los requisitos técnicos exigidos, "sobre todo con relación a la utilización de instalaciones desmontables". Sobre este último, Future ha indicado que estos aspectos eran subsanables y, además, "no era necesario que se incluyeran en el estudio detalle solicitado".

El Ayuntamiento optó por cerrar el expediente y anunció el derribo de la terraza para acondicionar un aparcamiento provisional. Pero esta empresa sigue empeñada en sacar a adelante este proyecto y por ello ha acudido a la justicia. Mientras tanto, la imagen que se ofrece en una de las zonas más transitadas de Santa Cruz es la de una gran mole abandonada en un solar municipal, con cristales rotos, metal oxidado y paredes grafiteadas.