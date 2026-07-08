El rincón escondido en Santa Cruz de Tenerife que arrasa con su cocina vasco-leonesa-canaria y un postre que "engaña" a la vista

Encontrar un lugar para comer rico, con sabor auténtico y a buen precio en Santa Cruz de Tenerife a veces puede parecer una tarea complicada ante tanta oferta gastronómica. Sin embargo, en ocasiones la mejor comida se esconde en esos pequeños rincones por los que pasamos todos los días por delante sin apenas fijarnos. Esto es exactamente lo que le ha ocurrido a un comensal que ha compartido su deslumbrante experiencia al descubrir la Tasca La Cueva de Madera de Leo y Montse, un pequeño establecimiento que está sorprendiendo a los paladares de la isla con su propuesta de "cocina de toda la vida".

Dirigido por un matrimonio vasco-leonés que lleva años entre fogones y que dan nombre al negocio, este local destaca por fusionar la tradición del norte con los ingredientes más frescos, otorgando a cada plato un toque personal que marca la diferencia. La creadora de contenido gastronómico @foodie.noe les hizo una visita y contó su experiencia en redes sociales.

Huevos estrellados al estilo leonés y clásicos que enamoran

La propuesta de La Cueva de Madera se centra en el respeto al producto y en recetas tradicionales que ya son difíciles de ver en las cartas de la zona metropolitana. Según la reseña del cliente, uno de los grandes tesoros del menú son sus huevos estrellados al estilo leonés, catalogados como uno de los favoritos indiscutibles por su escasez en los restaurantes de los alrededores.

La oferta gastronómica continúa con varios de los platos que pidieron estos comensales y que han querido compartir en redes sociales:

Queso asado con mojos: Un clásico de las islas que combina a la perfección con el estilo casero y reconfortante del establecimiento.

Un clásico de las islas que combina a la perfección con el estilo casero y reconfortante del establecimiento. Cazón: Un pescado que sorprende gratamente por la potencia de su sabor y su cuidada preparación.

Un pescado que sorprende gratamente por la potencia de su sabor y su cuidada preparación. Mejillones tigre: Una propuesta contundente que enamora por su sencillez y la calidad de su ejecución.

Un huevo de chocolate blanco que es pura magia visual

Sin embargo, el broche de oro de la comida y el plato que más está llamando la atención de los visitantes llega en el momento del postre. Se trata de su huevo de chocolate blanco con relleno de helado y maracuyá.

Uno de los platos que pidieron los comensales / foodie.noe

Este postre se ha convertido en el reclamo más instagrameable del local, ya que destaca por un cuidado juego visual que engaña al comensal a primera vista, pero que termina conquistando por completo gracias al contraste de texturas y el equilibrio de sabores entre el dulce del chocolate y la acidez de la fruta tropical.

La Cueva de Madera de Leo y Montse se consolida así como el ejemplo perfecto de que, en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife, las tascas pequeñas donde la comida se prepara con mimo, cariño y tradición siguen siendo la mejor opción para quienes buscan una experiencia culinaria inolvidable.