El restaurante China Anaga reabre y reclama más coordinación en las obras de Santa Cruz de Tenerife

El restaurante China Anaga, situado en la avenida de Anaga en Santa Cruz de Tenerife, ha vuelto a abrir sus puertas tras permanecer un mes cerrado por las obras de transformación que se desarrollan en este tramo de la capital tinerfeña.

El establecimiento reabrió este 7 de julio después de un cierre temporal que sus responsables calificaron en su momento de una decisión "difícil" y motivada por una situación que se había vuelto "extraordinariamente difícil de sostener" para un negocio familiar.

En un comunicado difundido tras la reapertura, el restaurante agradece las muestras de apoyo recibidas durante estas semanas, desde mensajes y llamadas hasta visitas y gestos de cariño de clientes y vecinos. "Nunca imaginamos que una decisión tan difícil recibiría una respuesta tan extraordinaria", señala la familia responsable del local.

Un cierre inédito en casi 60 años

El cierre del restaurante tuvo un fuerte impacto simbólico porque era la primera vez, en casi 60 años de historia, que el establecimiento detenía completamente su actividad. El China Anaga abrió en 1967 y forma parte de la memoria gastronómica y comercial de Santa Cruz de Tenerife.

Sus responsables explican que la decisión no fue "sencilla ni deseada", sino consecuencia de muchos meses de obras en el entorno del local. La intervención en la avenida de Anaga había dificultado el acceso habitual al restaurante y generado problemas para el funcionamiento diario del negocio.

El restaurante, ubicado en el tramo peatonal de la avenida Francisco La Roche, conocida popularmente como avenida de Anaga, es uno de los negocios directamente afectados por los trabajos de remodelación que ejecuta el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en este espacio.

El acceso al restaurante mejora tras la intervención

Tras un mes de cierre, la familia del China Anaga reconoce que la situación ha mejorado en el tramo situado frente al restaurante. Según el comunicado, el acceso al local presenta ahora una mejora "muy significativa", algo que consideran positivo para clientes, trabajadores, vecinos y personas que transitan a diario por la zona.

Durante las semanas de cierre, el área municipal de Infraestructuras aceleró los trabajos en el entorno inmediato del establecimiento. Actualmente, el acceso al restaurante se encuentra pavimentado, lo que permite recuperar la actividad mientras continúan las obras en el resto del paseo.

El restaurante subraya que nunca se ha opuesto a las obras públicas ni al progreso de la ciudad. Su reivindicación, insiste, ha estado centrada en la necesidad de que estas actuaciones se ejecuten con mayor planificación, coordinación, información y sensibilidad hacia quienes conviven a diario con sus consecuencias.

Una reivindicación sobre el impacto de las obras

El comunicado del China Anaga evita el tono de confrontación directa con las instituciones, pero mantiene una crítica clara sobre la gestión de los trabajos y sus efectos en los pequeños negocios.

"Nuestro propósito nunca fue enfrentarnos a ninguna institución ni buscar protagonismo", señala el texto. El objetivo, añade, era poder desarrollar la actividad en condiciones razonables y que también se escuchara la voz de quienes han soportado durante meses las consecuencias de una obra de gran envergadura.

La familia considera que, si lo ocurrido ha servido para agilizar actuaciones, prestar más atención a los negocios afectados o abrir una reflexión sobre el impacto de las obras públicas en vecinos y empresas, el episodio habrá tenido al menos una utilidad para el conjunto de la ciudad.

Obras en la avenida de Anaga

Las obras de transformación de la avenida de Anaga comenzaron en julio del año pasado con un presupuesto inicial de tres millones de euros y un plazo previsto de 12 meses.

El proyecto afecta al tramo comprendido entre el edificio Puerto-Ciudad y el Muelle Norte, en la antigua estación del Jet-Foil. La actuación contempla la sustitución del asfalto negro por loseta gris, la ampliación de la senda peatonal, la instalación de nuevos bancos y papeleras, la incorporación de jardinería e iluminación, y la creación de espacios de descanso y miradores.

Sin embargo, la obra ha sufrido retrasos por distintos imprevistos técnicos, entre ellos problemas de cimentación, la aparición de una antigua tubería de la Refinería y una línea de media tensión en mal estado. Estos condicionantes han elevado el coste de la actuación en aproximadamente un millón de euros más y retrasarán su finalización al menos seis meses.

"Detrás de cada valla hay personas"

El restaurante advierte de que las obras continuarán durante los próximos meses y asegura que seguirá observando su evolución desde el respeto a las instituciones, pero también desde la defensa de un proyecto familiar que forma parte de Santa Cruz desde hace décadas.

"Detrás de cada valla hay personas, familias y pequeños negocios cuya realidad también merece formar parte de la planificación pública", recoge el comunicado.

La familia resume su posición con una idea: las ciudades progresan con obras, pero también con quienes mantienen vivos sus comercios, restaurantes y tejido social generación tras generación.

Vuelta a la actividad

Tras la reapertura, el China Anaga afirma que seguirá haciendo lo que "mejor sabe hacer": recibir a sus clientes, continuar el legado de su fundador, Don Juan Lu Chai, y mantener su lugar dentro de la historia gastronómica, empresarial y humana de Santa Cruz de Tenerife.

El restaurante cierra su comunicado con un mensaje de agradecimiento a quienes lo han acompañado durante este mes de incertidumbre: "Gracias por vuestra confianza y por el inmenso cariño que nos habéis demostrado. Nos vemos alrededor de una mesa".