Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife envía por error 60.440 notificaciones

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha admitido, a raíz de una pregunta formulada por la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, para la Comisión de Control que se celebrará este jueves, 9 de julio, que se enviaron 60.440 notificaciones erróneas de la tasa de la basura. Esta cantidad supone el 57,9% del porcentaje total del padrón de este tributo municipal.

El pasado 20 de mayo, arrancó en la capital chicharrera el primer periodo del año de pago voluntario de los impuestos municipales, que es el que afecta principalmente a los ciudadanos y que finalizará el próximo 22 de julio. Con respecto a la tasa de basura, el Consistorio chicharrero anunció en enero que el cobro de los recibos se retrasaría hasta el segundo periodo de pago voluntario de los tributos, que tendrá lugar entre el 15 de septiembre y el 23 de noviembre, y que corresponde a las empresas.

El motivo del aplazamiento es que la tasa de la basura se ha incrementado un 50% como media, "porque así lo obliga el Gobierno de España a través del conocido como basurazo", según lo ha indicado la Corporación local.

Sin embargo, durante el mes de mayo, el área de Hacienda comenzó a enviar notificaciones de la tasa de la basura a los vecinos, en las que aparecían como fechas límites para el abono el 6 de julio, primero, y el 20 de agosto, después. En un primer momento, el Ayuntamiento aseguró que todo estaba correcto y que se habían emitido las cartas de pago por si los contribuyentes querían adelantarse y pagar ya la basura, en lugar de esperar hasta septiembre.

Unas semanas después, el Consistorio reconoció que se había producido una "incidencia informática". En ese momento, el área de Hacienda, que dirige el edil nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, suspendió el envío de las notificaciones. La portavoz del Partido Socialista ha preguntado sobre el número total de cartas de pago que se llegaron a enviar y éstas superan la cifra de 60.000, más de la mitad del padrón de este tributo.