El bloque 27 de Somosierra solicita acogerse a los ARRU ante los daños estructurales

Los vecinos de los tres portales que integran el bloque 27 de la barriada Somosierra han decidido solicitar a la Concejalía de Viviendas Municipales de Santa Cruz de Tenerife su inclusión en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRU), precisamente después de que el Ayuntamiento capitalino haya promovido en el nuevo plan de vivienda el ámbito de Somosierra.

Portavoces de los residentes en el referido bloque 27 mantuvieron el pasado viernes una reunión con la concejala de Viviendas Municipales, Belén Mesa, a la que trasladaron su preocupación por los daños estructurales que advierten en sus pisos y el temor a que sigan los mismos pasos que el bloque 28, apuntalado desde hace más de tres años. Entre las deficiencias, la existencia de grietas que recorren casas de lado a lado, pisos hundidos parcialmente o ventanas encajonadas.

La vía de la rehabilitación

La responsable de Viviendas Municipales explicó a los residentes que la mejor fórmula para afrontar la mejora de los inmuebles es acogerse a los planes que vienen promovidos desde el Gobierno central, sin descartar otras fórmulas que cuentan con fondos europeos.

Durante la reunión recordó la necesidad de contar con la constitución de comunidades de propietarios por bloque, camino que ya tienen recorrido. También les advirtió que avanzar en la misma dirección que ha ocurrido con el bloque 28 supone que los dueños del 27 tienen que sufragar el coste del informe geotécnico, que en el mejor de los casos podría encargar Urbanismo de forma subsidiaria; o sea, repercutiendo el coste a los propietarios.

Las comunidades de propietarios del bloque 27 mostraron su disposición a buscar el amparo municipal para la mejora de sus inmuebles bajo el manto protector de la figura de los ARRU.