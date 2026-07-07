Santa Cruz de Tenerife toma ejemplo de Pamplona: el ayuntamiento estará presente en el dispositivo de seguridad y emergencias de San Fermín

El Ayuntamiento de Santa Cruz estará presente hasta el próximo viernes en el dispositivo de seguridad y emergencias que se ha activado para la multitudinaria celebración de las fiestas de San Fermín en Pamplona. Esta invitación, cursada desde el consistorio pamplonica, permitirá conocer la organización, el funcionamiento y la estructura de este enorme y complejo operativo que engloba, entre otros, a la Policía Municipal pamplonica, la Policía Foral de Navarra, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y, en la parcela de atención sanitaria, a Cruz Roja Navarra, DYA, Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Hospital Universitario de Navarra con el apoyo del Centro Coordinador 112-SOS Navarra.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que “para una ciudad como Santa Cruz, que a lo largo del año acoge numerosos eventos multitudinarios, es fundamental conocer de primera mano cómo trabajan otras administraciones que cuentan con una amplia experiencia en la planificación y gestión de grandes dispositivos de seguridad y emergencias”. El regidor añade que “esta invitación del Ayuntamiento de Pamplona supone un reconocimiento al trabajo que se viene realizando desde Santa Cruz y una magnífica oportunidad para seguir incorporando conocimientos y buenas prácticas que nos permitan reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en beneficio de la ciudadanía”.

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Gladis de León, señala que “la colaboración entre ciudades es una herramienta imprescindible para avanzar en la mejora de los dispositivos preventivos y de coordinación ante eventos de gran afluencia de público”. La edil explica que “participar como observadores en uno de los operativos de seguridad más complejos y reconocidos de España nos permitirá analizar sobre el terreno su funcionamiento, intercambiar experiencias con los distintos cuerpos y servicios de emergencias y trasladar aquellas medidas que puedan contribuir a seguir perfeccionando los dispositivos que desarrollamos en Santa Cruz”.

Imagen de archivo de un encierro de San Fermín. / .

Asimismo, Gladis de León recuerda que “esta colaboración mantiene la línea de trabajo iniciada hace años entre ambas ciudades y refuerza el compromiso del Ayuntamiento con una formación continua y una planificación cada vez más eficaz para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes”.

Colaboración entre instituciones

Esta invitación a participar como observador en el citado dispositivo se ha cursado a la jefatura de prensa del servicio de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento santacrucero por parte de la concejalía de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Pamplona que dirige Endika Alonso Irisarri. Desde el año 2019 este departamento ha mantenido una línea de colaboración e información abierta tras la organización en la capital santacrucera del “I Encuentro Técnico de Ciudades en la Organización de Dispositivos Preventivos ante Eventos Multitudinarios” al que acudieron responsables políticos, técnicos, policiales y de recursos de emergencias provenientes de los ayuntamientos de Barcelona y Pamplona.

Dentro del programa de actividades previsto, el funcionario que acudirá como observador estará presente en la Junta Local de Seguridad pamplonica que se celebrará el miércoles. Se podrá conocer la estructura y puestos de trabajo del servicio de Protección Civil distribuidos por la ciudad navarra. Junto a la Policía Municipal de Pamplona también participará en la preparación, desarrollo y gestión del dispositivo específico de los tradicionales encierros.

De igual manera estará presente una jornada en el CECOOR (Centro de Coordinación) en el que se agrupan las fuerzas y cuerpos de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y Policía Municipal pamplonica). Ya el jueves se integrará con todos los recursos sanitarios, comandados por Cruz Roja Navarra para conocer el funcionamiento, la distribución y operatividad, a pie de calle de este dispositivo extraordinario.

Lógicamente, también colaborará con los distintos equipos de comunicación de los recursos de seguridad y emergencias integrados en estas celebraciones multitudinarias.