Santa Cruz de Tenerife estudia recurrir la resolución del Gobierno de España que ordena la retirada del monumento a Franco

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudia recurrir en alzada ante el Secretario de Estado de Memoria Democrática la resolución del Gobierno de España que le obliga a retirar, en un plazo de seis meses, el Monumento a la Victoria, situado en la avenida de Anaga y conocido como monumento a Franco. El Consistorio valora utilizar esta herramienta en la vía administrativa prevista en la ley, a la que se hace referencia en la propia resolución del Ejecutivo central. Para ello, cuenta con el plazo de un mes.

Asimismo, y según apuntan fuentes municipales, los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento continúan analizando las consecuencias para la capital tinerfeña de la decisión que ha tomado el Gobierno de España al incluir esta obra de Juan de Ávalos en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, ordenando, además, su retirada del espacio público. La Corporación local ha acusado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige el socialista Ángel Víctor Torres, de tomar decisiones que "tienen consecuencias que deben asumir otras administraciones, dejando en nuestras manos cuestiones como el coste de esta decisión o las posibles repercusiones legales de la misma".

El Gobierno central ha sido contundente, sentenciando que si el Ayuntamiento no retira en seis meses este monumento, entonces será sancionado con multas de hasta 1.000 euros al mes. Asimismo, ha indicado que si Santa Cruz incumple esta orden, entonces será el propio Ministerio de Memoria Democrática el que lo haga. El dictamen técnico incluido en la resolución del Estado establece que esta escultura constituye una "expresión inequívoca" de exaltación de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista.

Sin embargo, Juan Ávalos Carballo, hijo del artista Juan de Ávalos y presidente de la fundación que lleva su nombre, aclara, en primer lugar, que el título de la obra situada en la confluencia entre la avenida de Anaga y la Rambla es Monumento a la Paz, y, asegura, en segundo lugar, que "en ningún momento el simbolismo del monumento fue un homenaje al General don Francisco Franco Bahamonde". Ávalos Carballo realiza estas afirmaciones en una carta dirigida a la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que logró en los tribunales la protección cautelar de la escultura de su padre, aunque finalmente el Gobierno de Canarias rechazó su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

El presidente de la Fundación Juan de Ávalos tacha de "falsas" e "inexactas" las informaciones que se están dando sobre el simbolismo del monumento situado en Santa Cruz. "Como hijo del escultor y colaborador en su día en el diseño de la arquitectura complementaria de pilastras y fuente, y actualmente gestionando su legado artístico presidiendo la Fundación Juan de Ávalos, declaro que la figura allí representada es un ángel de la paz presentando la cruz de Cristo como deseo y ofrenda".

Asimismo, Juan Ávalos Carballo manifiesta que es "fácil comprobar" en toda la obra escultórica de su padre "su distanciamiento de toda representación belicistas y, sin embargo, su continua proclama a favor de la paz y reconciliación entre españolas". En su momento, la Fundación Juan de Ávalos encargó un estudio económico sobre el Monumento a la Victoria de Santa Cruz, firmado por Javier Morales, doctor en Historia del Arte y subdirector del Museo del Prado, valorando esta escultura en 45 millones de euros.

Pero el ministro de Memoria Democrática ha dejado claro que esta obra no tiene valores para ser protegida, según lo han establecido los técnicos en un dictamen. Torres ha reiterado que en el caso de que la Corporación local no cumpla la orden dada por el Gobierno de España de retirar el monumento a Franco, entonces éste podría intervenir de manera subsidiaria y retirarlo, reclamando el coste al Ayuntamiento, "que es la administración que debe asumirlo". En la resolución del Ejecutivo central se asevera que se trata de un símbolo "claramente" franquista, que se inauguró en 1964 como "exaltación y homenaje al general Francisco Franco".

Por otra parte, la consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, la nacionalista Migdalia Machín, ha reducido este martes, 7 de julio, a una "cuestión técnica" y no de "voluntad política" el posible derribo del llamado monumento a Franco de Santa Cruz. En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha señalado que todas las decisiones de memoria democrática "tienen que adaptarse ajustadas al marco jurídico" y en ese sentido ha defendido la labor de su Ejecutivo al reunir al Consejo de Patrimonio Cultural, que dictaminó que la escultura no tenía valores para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC).