Las primeras pruebas de la aplicación para pedir un taxi en Santa Cruz de Tenerife se retrasan hasta noviembre

Las primeras pruebas de la aplicación móvil con la que se podrá pedir un taxi en el municipio de Santa Cruz de Tenerife se realizarán en noviembre. Así se informó este martes, 7 de julio, en la Mesa del Taxi celebrada en el Ayuntamiento chicharrero. Aunque en un principio estaba previsto que estas tuviesen lugar en agosto, tal y como lo anunció en febrero el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), finalmente, los ciudadanos tendrán que esperar un poco más para poder utilizar esta nueva herramienta.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, y la edil Gladis de León destacaron que en esta nueva reunión de la Mesa del Taxi se ha realizado seguimiento detallado de los proyectos que el Consistorio tiene en marcha y se han planificado los próximos pasos junto al sector. "Estamos trabajando para que la nueva aplicación de solicitud del servicio pueda comenzar sus pruebas en noviembre, avanzamos en la tramitación de las ayudas para vehículos adaptados y sistemas de seguridad, mejoramos la red de paradas y seguimos facilitando la incorporación de nuevos profesionales al servicio", apuntaron.

Asimismo, añadieron que se mantienen abiertas nuevas líneas de trabajo para incrementar las licencias PMR (personas con movilidad reducida), estudiar mejoras en las subvenciones y analizar conjuntamente con otras administraciones "aspectos tan importantes como las futuras tarifas o la movilidad sostenible del sector".

Con respecto a las licencias PMR (personas con movilidad reducida), algunos representantes del sector insistieron en la necesidad de incrementar la ayuda actual, que asciende a 3.000 euros. En la reunión, se se abrió la posibilidad a una colaboración futura con el Cabildo para intentar impulsar más licencias de este tipo, de cara a cumplir con la ratio del 5% exigido. Asimismo, se dio a conocer la posibilidad de plantear algún tipo de convenio con el Ayuntamiento de La Laguna para que los taxis PMR puedan operar en ambos municipios. En relación a las ayudas para las cámaras de seguridad, se han presentado 127 solicitudes.

Por otro lado, en el encuentro se apostó por posibilitar un ajuste de horarios en las paradas de taxis para que las plazas puedan ser compartidas con el aparcamiento habitual de los ciudadanos. La Mesa del Taxi abordó también las pruebas de aptitud para obtener el permiso municipal de conducción del taxi, para las que ya existen 45 solicitudes, manteniéndose abierto el plazo hasta el próximo día 20. A la vista de las peticiones recibida, el Ayuntamiento ha retrasado la realización de los exámenes a la primera quincena de septiembre.