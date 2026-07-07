Primer astillero de embarcaciones de recreo en Tenerife: casi tres campos de fútbol en el Puerto de Santa Cruz

El primer astillero en la Isla para construir embarcaciones de ocio y deportivas, un proyecto declarado de interés estratégico por el Gobierno de Canarias, ocupará una superficie aproximada de 20.306 metros cuadrados en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, lo que equivale a una superficie de casi tres campos de fútbol. El Ayuntamiento chicharrero, a través de la Gerencia de Urbanismo, somete a información pública, por un plazo de 20 días, el expediente de la licencia solicitada por la entidad Wencoe Astilleros Canarios para el desarrollo de esta actividad, sometida a evaluación de impacto ambiental estratégica. Los interesados pueden personarse en el expediente y presentar las alegaciones que consideren oportunas, según informa Urbanismo.

En concreto, este astillero para el ocio náutico se situará en la parcela 70 de las ubicadas en los nuevos rellenos de la Dársena de Pesca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Se trata, según lo ha destacado el Ejecutivo canario, de una iniciativa pionera, pues este primer astillero especializado en la fabricación de barcos de recreo en la Isla introducirá una nueva actividad industrial basada en "tecnologías avanzadas no implantadas en Canarias en este sector". El proyecto supondrá una inversión estimada de 7,7 millones de euros, con una duración prevista de 24 meses para la inversión inicial y una concesión administrativa, otorgada por la Autoridad Portuaria, de 40 años.

La iniciativa, impulsada por Wencoe, supondrá una inversión de 7,7 millones y generará una treintena de empleos

Este nuevo astillero generará empleo técnico cualificado, apunta el Gobierno de Canarias, "fomentando la especialización regional". Se prevé la creación de una treintena de nuevos puestos de trabajo. Asimismo se llevará a cabo la generación y uso de energía renovable al 100%, "asegurando la autosuficiencia energética del proyecto". "Se utilizarán energía renovable y sistemas de eficiencia energética con ahorro de emisiones respecto a proyectos convencionales y de bajo impacto ambiental", señala el Ejecutivo.

Esta iniciativa de la entidad Wencoe en el municipio de Santa Cruz de Tenerife forma parte del paquete de 36 proyectos que tienen el sello Estratégico para Canarias, con el que el Gobierno quiere impulsar actuaciones clave para diversificar la economía del Archipiélago. La idea del Ejecutivo es facilitar el acceso a líneas de financiación, de manera prioritaria con fondos europeos, y reducir los plazos administrativos de los expedientes de los proyectos declarados estratégicos, "dirigidos a diversificar la economía regional, crear un ecosistema de I+D+i, ofrecer nuevas oportunidades a las pymes tecnológicas, generar empleo de calidad y retener talento" en las Islas.

En el caso concreto de Wencoe, el proyecto prevé la creación de un complejo industrial "moderno y altamente automatizado", que integrará procesos de diseño, fabricación y ensamblaje de embarcaciones de recreo y deportivas. "Se trata de un astillero para ocio náutico cien por cien sostenible mediante generación renovable, basado en tecnologías avanzadas de fabricación, para la construcción semiautomatizada de embarcaciones de recreo y deporte, con posibilidad de producción en cadena para demanda de otras marcas o astilleros y con personal con cualificación especializada".

El nuevo astillero para barcos de recreo y deportivos se situará en una de las parcelas de la Dársena de Pesca

Wencoe prevé incorporar tecnologías de automatización avanzada, robótica y materiales compuestos, dirigidos a mejorar la eficiencia en los procesos productivos y reducir el impacto medioambiental, según lo ha resaltado el Gobierno canario. Se estima que las obras puedan iniciarse antes de que finalice el año.

¿Cuáles son las embarcaciones de recreo y deportivas?

Las embarcaciones de recreo y deportivas son los barcos o vehículos náuticos que se usan para el ocio, paseo, turismo, pesca no profesional o para la práctica de deportes náuticos. Entre estas embarcaciones se encuentran veleros, lanchas, yates, motos náuticas, zódiac, catamaranes, piraguas, kayak, canoas o embarcaciones de regata. Se considera embarcación de recreo toda aquella de hasta 24 metros de eslora destinada a fines recreativos y deportivos y que no transporte a más de doce personas.