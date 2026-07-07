El quiosco de la plaza del Príncipe reabrirá tras el verano bajo la gestión de Strasse Fuyi

La empresa Strasse Fuyi, la misma que gestiona un establecimiento de restauración en la calle Celia Cruz, en Cabo Llanos, y que antes estuvo también en el parque García Sanabria, es la seleccionada entre las tres ofertas recibidas para hacerse con la explotación del bar de la plaza del Príncipe.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde el área de Patrimonio, tramita desde el 7 de abril de 2025 la concesión administrativa de uso privativo del quiosco bar de titularidad municipal que se localiza en la plaza del Príncipe, cuya concesión expiró el 19 de abril de 2025. A la convocatoria pública concurrieron tres entidades que aspiraban a la gestión: Eloycaracol, Strasse Fuyi y Príncipe Park Tenerife.

De ellas, Strasse Fuyi es la mejor valorada por ser la oferta económica y técnicamente más ventajosa, según consta en la propuesta que se elevará a la Junta de Gobierno de Santa Cruz una vez se aporte la documentación previa a la adjudicación, así como la constitución de la garantía definitiva.

Reapertura prevista tras el verano

Desde el equipo de gobierno que lidera el alcalde José Manuel Bermúdez se trabaja para que el quiosco de la plaza del Príncipe reabra sus puertas a partir de septiembre; eso sí, aunque la adjudicataria, según la propuesta de la mesa de contratación, es Strasse Fuyi, no se explotará bajo la marca de la referida cafetería. Fuentes de la empresa explicaron que aspiran a convertirse en un referente en la oferta de Santa Cruz con una denominación nueva.

Aunque al concurso se presentaron tres ofertas, la propuesta de Eloycaracol, con sobrada experiencia en su quiosco de la playa de Las Teresitas, decayó porque su planteamiento técnico no se ajustaba a los requisitos de la normativa municipal.

Así, Strasse Fuyi y Príncipe Park Tenerife fueron las entidades entre las que tuvo que dirimir la mesa de contratación.

Strasse Fuyi ofertó un canon anual de 21.500 euros durante diez años y desde el área de Patrimonio que dirige Javier Rivero se confía en que se formalice la tramitación para que Santa Cruz recupere uno de los quioscos referentes de la ciudad.

Desde la empresa incidieron en su apuesta por hacerse con la concesión de la cafetería de la plaza del Príncipe, incluso después de que se les invitara a participar en el concurso para lograr la concesión del parque García Sanabria, donde ya estuvieron en el pasado, al igual que en la plaza de Weyler.

En los inicios de la tramitación del expediente habían concurrido cuatro empresas: Eloycaracol, Strasse Fuyi, Príncipe Park Tenerife y Nicola Ciarallo. Inicialmente, el Ayuntamiento establecía un canon mínimo anual de 12.000 euros, que en el caso de la oferta de Strasse mejora de forma sustancial.

Mejoras en las instalaciones

Días atrás, la asociación de vecinos Urban Zona Centro había trasladado su preocupación por el mal estado de conservación de la madera de parte de la terraza del bar de la plaza del Príncipe, advirtiendo además de malos olores.

Tardaron más en denunciar la situación que el concejal de Patrimonio en proceder al vallado del lugar para garantizar la seguridad. Precisamente, el pliego de concesión establece que el adjudicatario asumirá las obras de mejora y mantenimiento, «así como las reparaciones y sustituciones necesarias por razones de salubridad, estabilidad, accesibilidad y estética».

«Además, se intervendrá en cubiertas, estructura, cerramientos, revestimientos exteriores e interiores, pavimentos, carpinterías, pérgolas, instalaciones eléctricas, iluminación, saneamiento, climatización y ventilación», todo ello ajustado a las condiciones municipales.