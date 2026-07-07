Cuatro agrupaciones competirán en la modalidad libre del Festival de Habaneras de Santa Cruz de Tenerife

El Festival de Habaneras de Santa Cruz de Tenerife se desarrollará desde este jueves 9 de julio al sábado 11, cuando pondrá el broche con cuatro formaciones en la modalidad de Agrupaciones Libres, una categoría que gana protagonismo dentro de una de las citas más esperadas que se desarrollará en la plaza de la Iglesia de La Concepción con motivo de las fiestas en honor de la Virgen del Carmen.

La principal novedad de esta edición será la incorporación de Chincho Son 23, que se suma al apartado libre junto a Valbanera, Dulce Caña de La Habana —denominación con la que participa desde 2018 la agrupación musical Caña Dulce— y Habana Vieja, encargadas de protagonizar la última noche del festival, prevista para el sábado 11 de julio a partir de las 19:30 horas.

El certamen, que cuenta con la dirección artística de Paula Álvarez y la producción artística de Yeray Piñero, alcanza este año las 22 formaciones participantes, una más que en la pasada edición, consolidando un encuentro que reúne a agrupaciones de mayores, rondallas, formaciones líricas y grupos surgidos desde diferentes ámbitos musicales, algunos vinculados históricamente al Carnaval.

Un jurado profesional

La modalidad libre tendrá carácter competitivo, al igual que la jornada dedicada a las agrupaciones de mayores. Un jurado designado por Fiestas de Santa Cruz, formado por un mínimo de tres profesionales de la música, será el encargado de valorar cada actuación con puntuaciones del 1 al 10.

En el apartado de Agrupaciones Libres se concederá un primer premio dotado con placa y 450 euros, un segundo premio con placa y una distinción al mejor solista. Además, el festival contempla un premio a la mejor canción inédita de habanera, común para las modalidades de mayores y libre, destinado a reconocer nuevas composiciones que no hayan sido interpretadas anteriormente en público.

El fallo del jurado se dará a conocer en la jornada final del festival y tendrá carácter inapelable. La organización también entregará reconocimientos a las agrupaciones participantes que no resulten premiadas, así como a las rondallas y agrupaciones lírico-musicales que intervienen en formato de exhibición.

En la pasada edición, Dulce Caña de La Habana se alzó con el primer premio de Agrupaciones Libres, mientras que la Asociación Sociocultural Nijota hizo lo propio en la modalidad de mayores.