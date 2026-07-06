Vuelve el restaurante China de la avenida de Anaga: el Ayuntamiento acelera la obra en el entorno del local

El popular restaurante China de Santa Cruz de Tenerife, el único local situado en la zona peatonal de la avenida de Anaga, volverá a abrir sus puertas este martes, 7 de julio, tras un mes desde que, por primera en casi 60 años, colgara el cartel de cerrado, debido a las obras de transformación que ejecuta el Ayuntamiento en este transitado paseo de la capital. Así lo anuncia el propietario de este negocio, Javier Lu, quien sigue manteniendo que reclamará indemnizaciones al Consistorio chicharrero por los perjuicios que están ocasionado estos trabajos en la actividad del restaurante.

Durante el mes en el que este establecimiento ha permanecido cerrado, el área de Infraestructuras del Ayuntamiento, que dirige el edil nacionalista Javier Rivero, ha acelerado las obras en el tramo en el que se sitúa el local. Actualmente, el acceso al establecimiento se encuentra pavimentado para facilitar el desarrollo de esta actividad mientras se continúa con el resto de los trabajos. El restaurante China cerró sus puertas el pasado 4 de junio. Su propietario explicó entonces que era la primera vez que esto ocurría en casi sesenta años y que lo hacía por "obligación", por los daños que esta obra estaba ocasionando al negocio.

El encargado de este establecimiento, que fue inaugurado en el año 1967, aseguró que la ejecución del proyecto de transformación de la avenida de Anaga, que impedía el acceso habitual al restaurante, ha provocado un grave y directo daño económico al negocio. "Estamos teniendo importantes pérdidas debido a estas obras, que además han sufrido un importante retraso. Lo llamamos vacaciones pero en realidad este cierre fue la respuesta a una situación insostenible", manifestó.

Las obras que transformarán la avenida Francisco La Roche, conocida como la avenida de Anaga, comenzaron en julio del año pasado, con la intención de que estuviesen terminadas en un plazo de 12 meses. Su ejecución fue adjudicada por un presupuesto de tres millones de euros.

Retrasos

Sin embargo, y según lo explicó en su momento el concejal de Infraestructuras, el desarrollo de los trabajos se ha tropezado con distintos inconvenientes, como problemas con la cimentación, así como el hallazgo de una antigua tubería de la Refinería y de una línea de media tensión que se encuentra en mal estado. Por todo ello, la finalización del proyecto se retrasará seis meses como mínimo y costará un millón de euros más. Por lo tanto, habrá que esperar a principios del año que viene para ver esta actuación acabada.

La intervención en la zona peatonal de la Avenida de Anaga se lleva a cabo en el tramo comprendido entre el Edificio Puerto-Ciudad y el Muelle Norte (antigua estación del Jet-Foil). Entre los trabajos previstos destacan la sustitución del asfalto negro por una loseta gris, la ampliación de la senda peatonal, la colocación de nuevos bancos y papeleras, la dotación de nueva jardinería e iluminación, y la creación de espacios de descanso y miradores.