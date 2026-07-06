Vecinos de Ciudad Satélite reclaman desde 2023 la mejora del polideportivo ante la inacción municipal

Los dirigentes vecinales de Ciudad Satélite, o Santa María del Mar, están que trinan porque llevan desde el 23 de junio de 2023 reclamando a las autoridades municipales una intervención de mejora en el polideportivo del barrio y ven cómo sus demandas caen en saco roto.

Recuerdan la fecha en la que intensificaron sus demandas porque aquel día cayó un cascote y los representantes del barrio se pusieron en contacto con el alcalde y los concejales de Deportes y de Distrito para pedir una intervención inmediata.

Antes de Navidad, la edil de Deportes, Alicia Cebrián, ordenó el cierre de las instalaciones deportivas por motivos de seguridad, dos años y medio después de que la asociación de vecinos advirtiera de que, si ocurría algo, sería su responsabilidad.

El colectivo que preside José Ramón González Santiago urge desde el pasado tagoror a que se presente un proyecto que permita la remodelación de las instalaciones y su uso. «Esta cancha la usan los críos, no sirve para otra cosa porque tiene una pequeña pendiente; pero la concejala cree que solo se puede practicar deporte federado».