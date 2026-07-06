Barrio a barrio | Santa María del Mar
Vecinos de Ciudad Satélite reclaman desde 2023 la mejora del polideportivo ante la inacción municipal
La asociación vecinal de Ciudad Satélite advirtió de posibles responsabilidades si ocurría un accidente, previo al cierre de las instalaciones deportivas por falta de seguridad
Los dirigentes vecinales de Ciudad Satélite, o Santa María del Mar, están que trinan porque llevan desde el 23 de junio de 2023 reclamando a las autoridades municipales una intervención de mejora en el polideportivo del barrio y ven cómo sus demandas caen en saco roto.
Recuerdan la fecha en la que intensificaron sus demandas porque aquel día cayó un cascote y los representantes del barrio se pusieron en contacto con el alcalde y los concejales de Deportes y de Distrito para pedir una intervención inmediata.
Antes de Navidad, la edil de Deportes, Alicia Cebrián, ordenó el cierre de las instalaciones deportivas por motivos de seguridad, dos años y medio después de que la asociación de vecinos advirtiera de que, si ocurría algo, sería su responsabilidad.
El colectivo que preside José Ramón González Santiago urge desde el pasado tagoror a que se presente un proyecto que permita la remodelación de las instalaciones y su uso. «Esta cancha la usan los críos, no sirve para otra cosa porque tiene una pequeña pendiente; pero la concejala cree que solo se puede practicar deporte federado».
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