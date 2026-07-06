La ampliación de la depuradora de Buenos Aires, clave para aprovechar en los jardines el agua que trata Santa Cruz

Santa Cruz tiene agua suficiente para regar buena parte de sus parques y jardines, pero de momento acaba en el mar. Cada día se desperdician alrededor de 2.000 metros cúbicos de agua tratada que podrían tener una segunda vida para usos como el riego de zonas verdes, pero que terminan siendo vertidos de manera autorizada al océano por el retraso acumulado en las obras de ampliación de la Depuradora de Buenos Aires.

Ese es el principal obstáculo que señala el Ayuntamiento de Santa Cruz para completar el objetivo de vertido cero, una hoja de ruta que pasa por recoger las aguas residuales del municipio, impulsarlas hasta la depuradora y reutilizarlas posteriormente como agua regenerada.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, defienden que la parte que correspondía al Ayuntamiento está prácticamente culminada con una inversión superior a los 14 millones de euros en estaciones de bombeo y nuevas infraestructuras hidráulicas.

La red municipal, lista antes de final de año

La última pieza incorporada es la nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Los Alisios, una infraestructura estratégica para el distrito Suroeste que ha supuesto una inversión de 7,1 millones de euros y que permitirá impulsar las aguas residuales de esta zona hacia la depuradora cuando exista capacidad suficiente para recibirlas.

La instalación se suma a las actuaciones ya finalizadas en Anaga, con las infraestructuras de Taganana, Igueste de San Andrés y San Andrés-María Jiménez, mientras que en los próximos meses está prevista la conclusión de las estaciones de Acorán y Añaza. Desde estas últimas se bombeará el agua hasta Los Alisios y desde ahí continuará el recorrido hacia Buenos Aires.

«Todo lo que tenía que hacer el Ayuntamiento en materia de bombeos para conseguir el vertido cero estará resuelto antes de final de año», defiende Bermúdez, quien insiste en que el problema ya no está en la red municipal sino en la falta de capacidad de la depuradora.

Nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Los Alisios / María Pisaca

El alcalde recuerda que, si la ampliación de Buenos Aires estuviera terminada, Santa Cruz podría aprovechar ya esos caudales. «Hoy podríamos tratar esas aguas para poder reutilizarlas», lamenta.

La crítica municipal se centra en los retrasos de una obra que acumula, según Bermúdez, casi cuatro años de demora. «El mayor contratiempo para conseguir el vertido cero es el retraso de la ampliación de la depuradora», insiste el regidor, que recuerda que cada seis meses se comunica una nueva ampliación del plazo de finalización.

La última fecha marcada se sitúa en noviembre, aunque desde el Ayuntamiento se muestran escépticos. Bermúdez advierte de que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado también condiciona la disponibilidad económica para completar determinadas fases pendientes.

Una depuradora supramunicipal pendiente

El Ayuntamiento recuerda además que la instalación de Buenos Aires no solo presta servicio a Santa Cruz, sino también a La Laguna y a una parte de El Rosario. Según los datos municipales, aproximadamente el 46% del agua que recibe procede de Santa Cruz y el 54% restante de otros municipios.

Por ese motivo, el gobierno local mantiene que la gestión de una infraestructura supramunicipal no debería recaer únicamente en la capital y ha llevado esta situación a la vía judicial para reclamar un cambio en la gestión.

«Lo importante es que todo lo que tenía que hacer el Consistorio está terminado. Ahora estamos esperando que la depuradora tenga capacidad suficiente para enviarle los residuos de San Andrés, Acorán y Añaza», resume el alcalde.

Carlos Tarife insiste en que la puesta en marcha de todo el sistema será clave no solo desde el punto de vista ambiental, sino también para recuperar objetivos pendientes en el litoral santacrucero. Entre ellos, señala la posibilidad de volver a optar a reconocimientos como la Bandera Azul en determinadas zonas de baño, perdida desde hace años.

La nueva EBAR de Los Alisios permitirá mejorar la capacidad de impulsión de las aguas residuales, reforzar la seguridad del sistema y responder al crecimiento de población del distrito Suroeste, una de las zonas de mayor expansión de la capital.

Además de la infraestructura hidráulica, la actuación ha permitido recuperar el entorno con una nueva zona de estancia vecinal, equipada con pérgola, bancos y un mirador.

Las quejas vecinales por el ruido

La puesta en marcha de la instalación, sin embargo, también ha generado malestar entre algunos residentes de la zona. Vecinos de Ciudad Satélite, representantes vecinales y miembros del grupo socialista en el Tagoror del Suroeste han trasladado sus quejas por el ruido provocado por el grupo electrógeno instalado en la EBAR.

El sistema se activa actualmente porque la infraestructura aún está pendiente de completar su conexión definitiva a la red eléctrica. Una vez finalizada esa instalación, el generador quedará como un mecanismo auxiliar para situaciones puntuales de emergencia y no como fuente habitual de suministro.

Los vecinos reclaman que se minimicen las molestias mientras se completa ese proceso y recuerdan que la propia estación de Los Alisios estaba prevista inicialmente para estar terminada hace aproximadamente un año.