El Puerto de Santa Cruz de Tenerife abre la inscripción para la procesión marítima de la Virgen del Carmen

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha abierto el plazo de inscripción para participar en la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen, que tendrá lugar el próximo jueves 16 de julio, en la Dársena de Anaga de la capital chicharrera. El organismo estatal anima a los ciudadanos a formar parte tanto de esta tradicional celebración en instalaciones portuarias como de la que se desarrollará en el litoral de Valleseco, el 19 de julio.

Para hacerlo, los interesados deberán entregar la inscripción y la documentación requeridas de forma presencial en las oficinas portuarias, en concreto, en el helipuerto situado en el Muelle de Enlace (por debajo de la plaza de España), en el horario comprendido entre las 10:30 y las 14:00 horas, de lunes a viernes.

Las solicitudes de inscripción, tanto para la procesión marítima que se desarrollará en la Dársena de Anaga como la de Valleseco, se pueden descargar en el enlace www.puertosdetenerife.org/fiestas-del-carmen-202, donde también se encontrará la información relacionada con estas celebraciones. Asimismo, el Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha puesto a disposición de los ciudadanos el número de teléfono 609 522 855.

Aquellos que quieran participar en estas procesiones deberán aportar fotocopia de la póliza de seguro vigente de la embarcación correspondiente y del certificado de navegabilidad, así como la hoja de inscripción cumplimentada.

La Autoridad Portuaria destaca que la celebración de las Fiestas del Carmen, patrona de los marineros, en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife supone un programa conmemorativo que incluye desde actividades deportivas hasta reconocimientos a la Comunidad Portuaria de la mano de la policía portuaria, "pasando por la tradicional comida de Hermandad y el acto estrella, el embarque y procesión de la Sagrada Imagen por la Dársena de Anaga".