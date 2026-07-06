Luz verde a la reparación de la plaza de El Corte Inglés en Santa Cruz de Tenerife por humedades filtradas en el 'parking'

La reparación de la transitada plaza anexa a El Corte Inglés, en la avenida Tres de Mayo, por humedades filtradas en el parking ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto de la obra, que también supondrá la renovación integral y remodelación de este espacio.

Para reparar la plaza, y según informa el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, se procederá a la sustitución del sistema de impermeabilización, de las canaletas de desagüe y de las tuberías de evacuación, "manteniendo los abados originarios".

El regidor destaca que el principal objetivo de esta actuación es resolver de forma definitiva los problemas de impermeabilización que existen en esta zona, los cuales han provocado filtraciones y humedades en el aparcamiento subterráneo.

Asimismo, y según lo resalta el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife del PP, este proyecto también permitirá llevar a cabo una renovación integral de la plaza. Ésta consistirá, fundamentalmente, en la sustitución del pavimento, en la mejora de su imagen y en la modernización de este espacio público.

"Se trata de una intervención que, además de solucionar una deficiencia estructural, permitirá ofrecer a los ciudadanos una plaza accesible, segura, funcional y acorde con las necesidades actuales", manifiesta el también primer teniente de alcalde.

La ejecución de estos trabajos supondrá un coste de un millón de euros. Eso sí, y según lo aclara Tarife, este proyecto se llevará a cabo "gracias a la colaboración público-privada", pues, añade el edil, será El Corte Inglés el que realiza las obras y "el que invierta en la ciudad".

"Sin duda, este proyecto es un excelente ejemplo de colaboración público-privada. Y el resultado final no solo embellecerá una plaza en el entorno de Tres de Mayo, sino que la dejará en perfectas condiciones. Todo esto, por supuesto, bajo la estricta coordinación técnica de los servicios municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz", comenta el concejal.

La transitada plaza anexa a El Corte Inglés es la cubierta del edificio de estacionamiento subterráneo situado en dicha zona. Los problemas existentes en la impermeabilización de la plaza ha provocado humedades en el citado parking. El proyecto para resolver estos problemas será ejecutado por El Corte Inglés en su calidad de titular de la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento chicharrero para la explotación del aparcamiento.

Este espacio está formado por la edificiación subterránea con cuatro plantas de aparcamientos y la plaza pública a nivel de calle. Según apunta el Consistorio, el proyecto básicamente se ciñe sólo a la plaza, aunque una de las dos escaleras que sirven a las plantas de estacionamiento está muy afectada por las humedades y también se llevará a cabo su reparación.

"Problemas existentes en la impermeabilización de la plaza motivan la necesidad de acometer estas obras para corregir los desperfectos existentes, que, además, están dañando la imagen del propio El Corte Inglés. El propietario de la plaza y del parking, que es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha solicitdo al centro comercial (concesionario) que se haga cargo de las reparaciones", se explica en el proyecto aprobado por la Junta de Gobierno local.

En éste se describe que la plaza es un amplio espacio pavimentado flanqueado por jardines dispuestos en dos niveles. Cuatro imbornales longitudinales recogen toda el agua de lluvia que cae sobre las zonas pavimentadas. Los jardines tienen su sistema de desagüe a través de sumideros repartidos por su superficie. La evacuación del agua, tanto de jardines como de imbornales, se realiza por medio de colectores de fundición suspendidos bajo el forjado de la plaza. El servicio de mantenimiento de El Corte Inglés ha detectado fallos en la impermeabilidad de algunas tuberías de fundición. El proyecto incluye toda la red de colectores de desagüe de la plaza. Asimismo, las pérgolas de madera de la plaza que están sostenidas por una estructura metálica también serán objeto de reparación.