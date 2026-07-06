El escultor y guía turístico Luis Alonso propone transformar el monumento a Franco en un homenaje al Carnaval de Santa Cruz

Mientras las Administraciones públicas continúan enfrascadas en el debate sobre el destino del conjunto escultórico de Juan de Ávalos del monumento a Franco, ubicado en la avenida de Anaga, con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática instando al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a su retirada en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, el guía turístico y escultor Luis Alonso plantea que este enclave, considerado el 'kilómetro cero' desde donde arranca cada Carnaval con su Coso Apoteosis, rinda tributo a la fiesta chicharrera, declarada de Interés Turístico Internacional en 1980.

Los Presupuestos Participativos impulsados por la Corporación municipal tampoco han pasado de largo por el futuro del conocido como ‘ángel caído del cielo’, con propuestas de marcado carácter simbólico, artístico e incluso humorístico. Desde encerrar la actual escultura en una gran jaula con barrotes rojos hasta sustituir el monumento por personajes de la cultura popular, como Batman o Sonic. También se han planteado iniciativas vinculadas a la identidad local, como la instalación de unas estatuas de las K-Narias o la creación de un jardín vertical que transforme el entorno de la fuente.

La reina del Carnaval, protagonista

La propuesta de Luis Alonso se remonta al 13 de marzo de 2022, cuando planteó convertir este espacio en un Monumento al Carnaval Internacional de Santa Cruz de Tenerife. Su idea pasa por fundir el ángel y el cruzado del actual conjunto escultórico para transformarlos en la Reina del Carnaval ‘Tajaraste’, situada sobre la isla de Tenerife y aprovechando el mismo sistema de agua existente.

El proyecto contempla, además, convertir el muro trasero en una representación de los cinco distritos que forman la capital, con cinco cascadas que caerían hacia el Atlántico, acompañadas por elementos decorativos relacionados con la música o la danza. «Todo desde una forma moderna, con mucho color, con la fuerza del agua y, sobre todo, mucho Carnaval», resume Alonso.

Licenciado también en Bellas Artes, reivindica su pasión por la fiesta de la máscara y su condición de chicharrero, al haber nacido en el barrio de El Toscal. De su infancia recuerda aquellas carrozas que se elaboraban en el cuartel de Artillería de Almeyda gracias a ‘Los Curbelos’ o la primera murga que impulsó Cristóbal en ese enclave, de la que aún conserva en la memoria uno de sus estribillos: «Ay macacafú, ay macacafú, a todos los negros nos gusta el betún, y si no hay betún, agua y palangana, y negrito a dormir debajo de la cama».

Una vida ligada al arte

El auge del sector turístico llevó a Luis Alonso, nacido en 1950, a establecerse en Puerto de la Cruz, donde desarrolló su trayectoria como guía sin abandonar su faceta creativa. Entre sus trabajos figura el homenaje a Telesforo Bravo con motivo del centenario de su nacimiento, que se materializó con la colocación de una escultura diseñada por él e instalada en el Parque Nacional del Teide. También propuso una escultura con forma de llave gigante en la ciudad turística como reconocimiento a su papel histórico como puerta de entrada de visitantes ilustres.

Su vínculo con el Carnaval también llegó al diseño de fantasías. En Santa Cruz creó ‘Danzarine de Yare’, patrocinada por Arepera La Carajita, que desfiló en 1988 durante la última gala celebrada en la plaza de toros. Posteriormente presentó ‘Nebulosa en Carnaval’, en representación de la Universidad Popular de Puerto de la Cruz, una fantasía que participó en el último Carnaval celebrado en el Parque San Francisco y que llegó a viajar hasta Düsseldorf.

Luis Alonso recupera ahora una propuesta artística con la que busca poner en valor una de las grandes señas de identidad de Santa Cruz y Tenerife, transformando un espacio marcado por la controversia histórica en un homenaje permanente al Carnaval.