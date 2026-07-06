El Parque Marítimo César Manrique registró lleno total los dos días del fin de semana

Las altas temperaturas y la mar de fondo en el litoral de la capital que se registraron el pasado fin de semana fueron dos de los condicionantes que animaron a vecinos y visitantes a optar por el Parque Marítimo César Manrique como el mejor lugar para disfrutar de un chapuzón.

El presidente del consejo de administración del Parque Marítimo, Javier Rivero, precisó que tanto el sábado como el domingo se registró cada día el lleno del aforo, con siete mil visitantes diarios.

«Es habitual que se cuelgue el cartel de no hay entradas, pero no suele ser tan frecuente que esto ocurra dos días seguidos», dijo Rivero, satisfecho porque el Marítimo es referente para propios y extraños.