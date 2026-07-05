La visita del Papa León a Tenerife generó 5,71 millones de euros de impacto económico en la capital

La visita del papa León XIV a Santa Cruz de Tenerife dejó una huella que va más allá de lo espiritual. La presencia del Pontífice en la capital tinerfeña el pasado 12 de junio generó un impacto económico total de 5,71 millones de euros, movilizó a unas 47.600 personas y situó a la ciudad como escenario internacional de uno de los acontecimientos religiosos más importantes de su historia reciente.

Así se desprende del estudio elaborado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, que cuantifica el alcance real de una visita que combinó dimensión religiosa, proyección exterior y retorno económico. El análisis cifra en 3,04 millones de euros el impacto directo, al que se suman 1,35 millones de impacto indirecto y 1,32 millones de actividad inducida.

El agradecimiento del Vaticano

El informe llega después de que el propio León XIV remitiera una carta al obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, para trasladarle su agradecimiento y satisfacción por el viaje apostólico realizado a las islas, una vez completado el envío de misivas de gratitud a las otras tres sedes que formaron parte de su visita a España, desarrollada del 6 al 12 de junio.

En esa comunicación, el Santo Padre agradece todo lo vivido durante su estancia en Tenerife y destaca la labor realizada tanto por el prelado nivariense como por el comité organizador local y todos los fieles que participaron en una cita que el Obispado considera histórica para la Iglesia en Canarias.

El Papa también quiso subrayar los gestos de caridad y servicio que pudo conocer durante su paso por la isla, especialmente en el encuentro mantenido en el centro de acogida de migrantes de Las Raíces, uno de los actos más simbólicos de su agenda en Tenerife. Como cierre de su mensaje, León XIV invocó la intercesión de Nuestra Señora de Candelaria para impartir la Bendición Apostólica sobre todo el Archipiélago.

Un retorno superior al coste

La dimensión económica de la visita a Santa Cruz se enmarca dentro del balance general del viaje del Papa a España. Según las estimaciones trasladadas desde el ámbito organizativo de la Conferencia Episcopal, el coste global del desplazamiento se situó en torno a los 25 millones de euros, con una previsión de retorno superior a los 150 millones por la actividad generada principalmente en sectores como la hostelería, el comercio y el transporte.

La financiación del viaje se distribuyó entre diferentes aportaciones: cerca del 45% del coste cubierto mediante donativos privados, alrededor del 30% asumido por las diócesis, un 20% procedente de administraciones públicas y el resto mediante pequeñas colaboraciones.

En el caso concreto de Santa Cruz, el concejal de Fiestas y delegado municipal para la visita del Papa, Javier Caraballero, estima que el esfuerzo realizado por la ciudad, entre su área y la Sociedad de Desarrollo, pudo situarse en torno a los 80.000 euros. Una aportación destinada al dispositivo municipal vinculado a la organización y coordinación de un acontecimiento de estas características.

Al margen de esa colaboración municipal, los costes relacionados con las instalaciones, infraestructuras y preparativos necesarios para los actos presididos por el Papa fueron asumidos por la Diócesis Nivariense, que aún continúa cerrando sus números para determinar el balance definitivo de una organización histórica por su complejidad.

El estudio municipal se basa en 961 encuestas realizadas tanto durante los actos como entre residentes de Tenerife. Los resultados reflejan que el 89,4% de los asistentes acudió expresamente a la capital con motivo de la visita papal, lo que confirma la capacidad de atracción de un acontecimiento que reunió a miles de personas en torno a la misa celebrada en el puerto.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que el informe demuestra que la visita del Papa «trascendió el plano religioso» para convertirse en un acontecimiento de ciudad con retorno económico, social y reputacional. El regidor sostiene que la capital estuvo preparada para acoger un evento histórico y proyectar su imagen fuera de Canarias.

La concejala delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, señala que el análisis permite medir con rigor el alcance de la visita y conocer su repercusión real sobre el tejido económico, especialmente en sectores como comercio, restauración, alojamiento y transporte.

La ciudad que ganó con la visita

Los datos reflejan que el gasto medio por asistente alcanzó los 79,63 euros, de los que 63,88 euros se realizaron directamente en Santa Cruz. La restauración fue el sector con mayor retorno, con 1,11 millones de euros, seguida del alojamiento, el transporte y las compras.

El entorno de la plaza de España fue el principal beneficiado por la actividad económica vinculada al evento, al concentrar más del 84% del gasto en restauración y el 66% del destinado a compras, seguido del área portuaria y los centros comerciales.

La movilidad también dejó una fotografía diferente de la ciudad durante aquella jornada. El 41% de los asistentes acudió caminando, el 28% utilizó la guagua y el 17% el tranvía, mientras que solo el 15% recurrió al vehículo privado.

Más allá de las cifras, la encuesta refleja una elevada valoración social del acontecimiento. La organización recibió notas superiores al notable, especialmente en seguridad, limpieza y desarrollo general de los actos. Entre los principales beneficios percibidos destacan la proyección mediática de Santa Cruz, el prestigio exterior, la cohesión social y el impulso turístico.

La visita fugaz del papa a Santa Cruz deparó unas de las medias jornadas más rentables que se recuerdan en tan poco tiempo.