“El Rastro no se vende, se ama y se defiende”: los vendedores salen a las calles de Santa Cruz para pedir el regreso a la Recova

"El Rastro no se vende, se ama y se defiende". Con ese lema, inspirado en las consignas de las protestas contra el modelo turístico en Canarias, la Plataforma Salvemos el Rastro volvió este domingo a llevar su reivindicación a las calles de Santa Cruz. El colectivo reclama el regreso del tradicional mercadillo a su antigua ubicación, en la rambla de los puestos azules, junto al Mercado Nuestra Señora de África, convencido de que el traslado ha supuesto un deterioro tanto para la actividad comercial como para la tradición de ir al Rastro.

La manifestación reunió a unas 35 personas en sus momentos de mayor participación. La marcha partió de la plaza de España, subió por la calle Castillo, continuó por el puente Serrador y recorrió la rambla de los puestos azules antes de concluir en la actual ubicación del Rastro. "El Rastro que vuelva a su antigua ubicación", "Pueblo, escucha, el Rastro está en la lucha" o "No nos mires, únete" fueron algunos de los cánticos. "El Rastro es del pueblo, que no nos quiten lo nuestro" fue otra de las ideas principales. También hubo mensajes dirigidos al grupo de gobierno municipal, como "Da la cara, Tarife" (en referencia al concejal José Antonio Tarife).

Plataforma Salvemos el Rastro

La convocatoria partía de la Plataforma Salvemos el Rastro, promovida, entre otros, por Marcos Brito. El vendedor explica que la iniciativa nació hace cuatro meses, aunque sus integrantes ya participaron en las movilizaciones que durante la pandemia reclamaron la reapertura del Rastro. "Vemos injusto el traslado. Se apoyaron en unos informes que nunca hemos visto y creemos que se ha responsabilizado a todos los vendedores de problemas puntuales que corresponden a personas concretas", indica.

(Habrá ampliación)