El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: "Tras la visita del papa, me gustaría que viniesen María Corina Machado o Giorgia Meloni"

El alcaide de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, asegura en una entrevista que el Ayuntamiento seguirá construyendo vivienda pública en el municipio y cuenta que tras la histórica visita del papa León XIV, le gustaría que vinieran a la capital chicharrera la Premio Nobel de La Paz María Corina Machado o la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Lleva ya muchos años al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tres logros destacaría como alcalde?

Uno de los primeros problemas con los que me encontré como alcalde fue la necesidad de proteger el litoral de San Andrés ante las embestidas del mar. Me puse al lado de los vecinos para conseguir que se construyera un dique semisumergido. Y lo logramos. En junio de 2016, el pueblo ya estaba protegido. Otro logro creo que ha sido la creación de los Charcos de Valleseco. Fueron unos 15 años de mi vida impulsando, junto a los vecinos, la mejora del litoral de este barrio. Y en tercer lugar podría decir la rehabilitación y reapertura del histórico Templo Masónico, convertido en un referente cultural. Tenemos más, pero son los tres que me han venido a la cabeza.

¿Y qué cree que todavía no ha conseguido resolver?

Uno de mis principales objetivos es finalizar las obras del Parque Cultural Viera y Clavijo, y que éste se convierta en la sede del primer CaixaForum de Canarias. También nos hemos esforzado mucho con sacar adelante el programa Impulso Urbano, con el que el Ayuntamiento ejecutará cien actuaciones al año relacionadas con el asfaltado de calles, acondicionamiento de aparcamientos y mejora del espacio público, entre otras. Y nos queda por concluir proyectos que tenemos pendientes, como la mejora de la accesibilidad en La Salud, la creación del espacio deportivo y de ocio Juan XXIII, el polideportivo de María Jiménez, la mejora de campos de fútbol, la construcción de las viviendas de María Jiménez y Cuevas Blancas..., en fin, muchas cosas en las que venimos trabajando.

Sabemos lo que se ha hecho en lo que va de mandato. Pero, ¿qué ocurrirá en el año que queda?

Culminarán actuaciones que ya tenemos en marcha, como la transformación de la avenida de Anaga o la construcción de polideportivos. Comenzaremos nuevas obras, como la transformación del entorno del Mercado Nuestra Señora de África, la peatonalización de la calle Santiago o la instalación de sombra en el Rastro. Y realizaremos numerosas mejoras de los espacios públicos con el programa Impulso Urbano.

Para los proyectos que se llevan anunciando desde hace años, como la Mareta de Añaza, en el litoral del Suroeste, o la zona de ocio en la trasera del Palmétum, ha solicitado la colaboración económica del resto de administraciones. Si no consigue esta ayuda, qué ocurrirá con estas actuaciones, ¿se guardarán en un cajón?

Bueno, nosotros tenemos un presupuesto limitado. Me habla de obras que requieren de una gran inversión. Por ejemplo, la Mareta de Añaza costará entre 12 y 14 millones de euros. El paseo y zona de esparcimiento en la parte trasera del Palmétum costará más de tres millones. También tenemos pendiente la rehabilitación integral de la Piscina Acidalio Lorenzo, para lo que tendremos que gastar en torno a 15 millones. No podemos asumir solos todas estas cantidades. Creo que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife tienen la obligación de ayudar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al igual que están apoyando otros proyectos de otros municipios.

«El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife tiene la obligación de ayudar a Santa Cruz»

Respecto al desmantelamiento de la Refinería, admite que éste va más lento de lo que le gustaría. Le ha pedido al Cabildo que lidere la concesión de licencias para que Moeve (Cepsa) pueda construir la planta de almacenamiento en el Puerto de Granadilla, con el fin de que se pueda producir el traslado, ya que la tramitación en el Ayuntamiento de dicho municipio está estancada. ¿La nueva ciudad no estará lista en 2030? ¿Qué plazos se barajan ahora?

En el proyecto de Santa Cruz Verde 2030, yo creo que lo más importante es que no se pare. En la actualidad, se están desarrollando los trabajos de ordenación urbanística, que se realizan en un despacho. Y luego se ha desmantelado en la Refinería lo que se ha podido desmantelar para no poner en riesgo la distribución. Está claro que ahora mismo el embudo está en la construcción de la nueva planta de almacenamiento en el Puerto de Granadilla para que se pueda producir el traslado. Por eso, he pedido al Cabildo que lidere la concesión de licencias. Pero, con independencia de que la ciudad se construya en 2030, 2045 ó 2050, lo importante es que este proyecto no pare, porque más tarde o más temprano lo veremos, como hemos visto la expansión de Cabo Llanos, que también fue suelo de la Refinería.

«Seguiremos construyendo vivienda pública en nuestro municipio, en el Suroeste»

Con más de 13.000 vecinos nacidos en Venezuela y tras el doble terremoto que ha golpeado el país, ¿cree que Santa Cruz debe liderar una respuesta institucional y humanitaria más contundente?

Lo que estamos haciendo es apoyar la iniciativa del Gobierno de Canarias, que es la administración que tiene la interlocución con la red de hogares canario-venezolanos. El Ejecutivo canario está liderando la ayuda y nosotros estamos apoyando esta iniciativa, bien con recursos económicos, si nos lo piden, o bien con cualquier tipo de recursos que nos soliciten.

Tras la histórica visita del papa León XIV a Santa Cruz de Tenerife, ¿qué otro acontecimiento le gustaría que viviera la capital?

Pues mire, me gustaría que viniera a visitarnos algún mandatario a nivel internacional. Estaría muy bien que viniese la venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz; el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella; o la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Y digo esto porque la primera nacionalidad extranjera en mi ciudad es Venezuela, seguida de Italia y de Colombia. He nombrado a estos tres mandatarios porque estoy convencido de que una parte importante de nuestra población estaría encantada de que estuviesen aquí.

Con el desgaste del gobierno del socialista Pedro Sánchez, los casos judiciales que afectan a su entorno y las críticas a una legislatura cada vez más bloqueada, ¿cree usted que el presidente de España debería dar un paso al lado y convocar elecciones, o considera que aún tiene legitimidad para agotar la legislatura?

Pedro Sánchez debió convocar elecciones desde el mismo día en el que no pudo sacar adelante la primera ley de presupuesto. Ya va por tres intentos, produciendo un daño tremendo en la gestión pública. Como no hay mayoría suficiente, España se gobierna a golpe de anuncio y real decreto ley, que luego las Cortes no validan. España está sufriendo un retroceso de primer nivel. Este país es el hazmerreír institucional de Europa con el gobierno de Sánchez.

«España es el hazmerreír de Europa con el Gobierno del socialista Pedro Sánchez»

La crisis habitacional es una de las principales problemáticas en la capital chicharrera. ¿Se seguirá construyendo vivienda pública en el municipio de Santa Cruz?

Sí, por supuesto. Ya estamos pensando en nuevos proyectos. Ahora mismo tenemos en marcha la construcción de más de 300 viviendas, en María Jiménez y Cuevas Blancas. Además, este verano se adjudicarán 100 casas en La Gallega de Visocan. Y nosotros entregaremos pronto los pisos del edificio que compramos en el barrio de Valleseco. Pero esto no termina aquí, tenemos que seguir construyendo vivienda pública e nuestro municipio. En este sentido, debo decir que tenemos ya planes de viviendas en el Suroeste.

¿Cuándo se implantarán las zonas verdes y azules para resolver la falta de aparcamiento?

Cuando aprobemos la correspondiente ordenanza. No sé si llegaremos a aprobarla antes de que finalice el actual mandato.

El Ayuntamiento ha dejado morir el debate sobre la apertura dominical. ¿No cree que una capital turística como Santa Cruz de Tenerife debería abrir también los domingos?

Siempre he dicho que debe producirse un consenso entre los pequeños comercios y las grandes superficies, que son las que quieren abrir todos los domingos del año. Si llegamos a un consenso, podríamos empezar por una serie de domingos al año.