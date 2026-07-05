El alcalde de Santa Cruz de Tenerife: "Si Bad Bunny nos hace un descuento del 50%, a lo mejor lo traeríamos para el Carnaval"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, explica que si tiene cara de cansado, es porque trabaja mucho, pero aclara que está «a tope». Cree que, con la salvedad de la burocracia, su equipo está realizando una buena gestión en la ciudad.

¿Es la Santa Cruz actual la ciudad con la que había soñado?

No creo que pueda haber una ciudad soñada, porque cuando terminas una cosa, aparece otra. No somos más que el eslabón de una cadena. Lo que tenemos que hacer es cerrar ese eslabón bien, para que otros puedan enganchar el siguiente. Tengo en la cabeza una ciudad que mejora. Lo que quiero es que Santa Cruz siempre mejore y dé la mejor versión posible en las situaciones actuales

¿Cree que los chicharreros están contentos con usted?

Eso habría que preguntárselo a los vecinos. Lo que sí puedo garantizarle es que intento ser cercano a las propuestas y demandas vecinales, intento estar en la calle más que en el despacho e intento resolver los problemas. Con la salvedad de la burocracia, que no es fácil de superar, yo creo que estamos haciendo una buena gestión.

La ansiada mejora de la playa de Las Teresitas, donde se siguen sufriendo interminables colas, es otro de los proyectos pendientes en Santa Cruz. ¿Verán los chicharreros algún día el gran paseo, la iluminación y el saneamiento prometidos para esta playa?

Sí, lo verán. Nosotros estamos a punto de llevar al pleno la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) que nos permitirá intervenir en la playa de Las Teresitas. Una vez que aprobemos dicha modificación, nuestra intención es licitar las obras para poder hacer ese paseo y dotar a la playa de saneamiento y de iluminación, entre otras actuaciones. La previsión es que la modificación del PGOse apruebe antes de final de año y que las obras comiencen en el próximo mandato.

¿Finalmente, el hotel previsto en la playa queda descartado?

Sí queda descartado. Ampliaremos los usos en esta parcela inicialmente turística, con el objetivo de que se pueda construir un centro sociosanitario.

El Gobierno de España ha dado un golpe sobre la mesa con respecto al monumento a Franco de la avenida de Anaga. Al Ayuntamiento, que ha intentado que esta escultura se mantenga donde está, ya no le queda otro remedio que retirarla y para ello tiene un plazo de seis meses.

Todavía no hemos terminado de estudiar, desde el punto de vista legal, qué opciones tenemos para mantener y resignificar el monumento. Pero, indudablemente, cumpliremos la ley y si no tenemos otra opción, lo retiraremos y ya está. La resolución del Gobierno de España dice que tenemos que almacenarlo, así que lo guardaremos en una nave, que podría ser la que utilizamos para los elementos del Carnaval, situada en el Polígono de El Mayorazgo. Eso sí, lo que ha hecho el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática es ningunear la ley canaria de Memoria Histórica, que establece unos procedimientos. Pues este ministerio se ha saltado dichos procedimientos para acelerar la retirada de esta escultura.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya se ha acostumbrado a contar con importantes figuras de la música actuando en la calle, como Juan Luis Guerra o Nicky Jam. ¿Terminará este mandato como el alcalde que consiguió que actuara en la principal fiesta chicharrera Bad Bunny? ¿En qué estrellas ha pensado?

Pues no me obsesiona que Bad Bunny actúe en el Carnaval de Santa Cruz. Pero si nos hace un descuento del 50% en su caché, pues podríamos traerlo. También le daría prestigio a él participar en nuestros Carnavales. De todas formas, el año que viene vamos a celebrar el 40 aniversario del concierto de Celia Cruz, que marcó un antes y un después en nuestra fiesta. Nos gustaría contar con grandes leyendas más relacionadas con la música de Celia Cruz, como podría ser, por ejemplo, Rubén Blades. Y también nos gustaría compaginar esto con algún artista que guste a los jóvenes.

¿Volverá José Manuel Bermúdez a ser candidato de CC a la Alcaldía de Santa Cruz? ¿No está cansado ya o aburrido?

Yo puedo tener cara de cansado, pero no lo estoy. Y si me ve cara de cansado es porque trabajo mucho. Pero lo verdad es que estoy a tope, al cien por cien. Tengo la ilusión de terminar muchas cosas que inicié hace algunos años. Me gustaría ver como abre las puertas el CaixaForun en el Parque Viera y Clavijo, como se desmantela la Refinería, como aprovechamos mejor el litoral de San Andrés o como mejoran todos los barrios. Pero estaré donde diga mi partido. Si CC me dice que repita, estaré encantado de repetir. Si me dice que me vaya a otro sitio, me iré.

¿Con quién no pactaría?

Es muy difícil, por no decir imposible, que José Manuel Bermúdez pacte con Vox o con Patricia Hernández, y me refiero a ella en concreto, no a su partido. Somos totalmente incompatibles, no podríamos gobernar juntos. Tenemos estilos muy diferentes. El suyo prefiero no calificarlo.

El PP cambia de candidato en Santa Cruz, apostando por Carmen Pérez. ¿Qué le parece?¿Ha sido el portavoz del PP, Carlos Tarife, un socio incómodo?

Carlos no ha sido un socio incómodo para mí. Cuando hemos tenido divergencias, siempre hemos puesto por delante los intereses de Santa Cruz, tanto él como yo. Por lo tanto, no tengo nada que reprocharle a día de hoy. Con respecto a Carmen Pérez, no soy yo quién decido el candidato del PP.

En todos estos años como alcalde, ¿qué le ha hecho llorar?

Algunas de las historias de las personas que han solicitado ayuda social al Ayuntamiento. Y con respecto a mi vida personal, el nacimiento de mi hijo.