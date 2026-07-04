La Policía local de Santa Cruz le declara la guerra al ayuntamiento y no hace horas extras

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife tensa las relaciones laborales con el Ayuntamiento. La plantilla ha decidido dejar de realizar horas extraordinarias y no presentarse voluntaria para cubrir servicios fuera de su jornada laboral como medida de presión ante la falta de avances en la negociación para la valoración de sus puestos de trabajo.

El anuncio coincide precisamente ahora que se hacen necesarios los refuerzos con motivo de las olas de calor en Anaga para prevenir incendios, y tendrá que cubrirlo el servicio ordinario, que está en cuadros por estar de vacaciones la mitad del personal; eso sin mentar el proyecto estrella municipal de reflotar la Unipol.

Un pulso que llega en plena negociación laboral y a las puertas de la constitución de una nueva mesa sectorial prevista para la próxima semana. Mientras, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz prefieren mantener la cautela, evitar entrar en una confrontación pública y esperar al desarrollo de las conversaciones con la representación sindical.

La decisión fue adoptada en una asamblea de trabajadores celebrada el pasado 2 de julio, con la participación de cerca de dos tercios de la plantilla, donde los agentes expresaron su malestar por lo que consideran un incumplimiento de compromisos y una falta de reconocimiento a las funciones que desempeña el cuerpo.

Los agentes de Santa cruz cobran en función de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de hace 22 años

El mensaje que trasladan desde la representación sindical es claro: la Policía Local está en conflicto con la Administración. «Si la Administración no está bien conmigo, yo no le doy mi tiempo libre, porque mi tiempo libre es mío», resume Jesús Illada, delegado del CSIF en la Policía Local de Santa Cruz, para explicar el sentir de una parte importante de la plantilla.

La valoración pendiente desde 2004

El origen del enfrentamiento está en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Según los representantes policiales, el Ayuntamiento ha valorado los diferentes puestos de la administración municipal, pero mantiene pendiente desde 2004 la valoración específica de los agentes. De eso han transcurrido 22 años, cuando curiosamente había más policías que en la actualidad.

«Estamos reivindicando que se valore el puesto de policía. Todos los puestos del Ayuntamiento están valorados menos los de la Policía Local», sostiene Illada, quien recuerda que esa revisión permitiría analizar factores como la penosidad, peligrosidad, responsabilidad o las características específicas del servicio policial.

Los sindicatos defienden que no se trata de aplicar una subida lineal a toda la plantilla, sino de realizar una valoración técnica de las funciones reales que desempeñan los agentes. «No puedes subir a todo el mundo lo mismo porque no todos hacen lo mismo. Hay que valorar el puesto en base al manual», explica el representante sindical.

Según la versión de los agentes, la última propuesta económica trasladada por la Administración no responde a las expectativas generadas después de años de reclamaciones. Illada asegura que el planteamiento municipal supondría una mejora insuficiente y recuerda que la plantilla no ha tenido una actualización importante de sus condiciones desde hace más de dos décadas.

El CSIF de Jesús Illada, dispuesto a tensar la situación y judicializar de nuevo la puesta en marcha de la Unipol

«Estamos por debajo del salario de policías de otros municipios. Lo que ocurre es que hacemos muchas horas extras y eso engorda el sueldo, pero no forma parte del salario. No te están regalando nada, estás entregando tu tiempo libre», defiende.

La respuesta acordada por la plantilla pasa por retirar esa disponibilidad. Los agentes cumplirán con su jornada ordinaria, pero no acudirán voluntariamente a eventos, actos o dispositivos especiales que supongan ampliar su horario.

La medida fue comunicada incluso a compañeros de otros cuerpos policiales para informar de la situación abierta en Santa Cruz. En ese escrito, los agentes explican que cualquier solicitud de colaboración externa responde a una decisión «legítima de la plantilla y adoptada en el ejercicio de sus derechos laborales», al tiempo que solicitan comprensión y solidaridad.

El acuerdo general cuenta con el respaldo de ASIPAL, CCOO, Intersindical Canaria y UGT, que asumieron la decisión adoptada en la asamblea de trabajadores. En su comunicado conjunto señalan que el colectivo manifestó su «profunda indignación ante el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos, la falta de avances y la ausencia del respeto que merece una plantilla que durante años ha demostrado su compromiso y responsabilidad más allá de sus obligaciones».

Las organizaciones sindicales defienden que la retirada de la voluntariedad se mantendrá hasta nueva comunicación y aseguran que actuarán con «unidad y firmeza» en defensa de los intereses de los policías locales.

La Unipol marca la diferencia

La unidad sindical, sin embargo, no es total. El CSIF, sindicato en el que Jesús Illada ejerce como delegado, decidió quedarse fuera del comunicado conjunto al considerar que las medidas debían ir más allá y situar también en el centro de la negociación las condiciones del proyecto para recuperar la Unidad de Intervención Policial (Unipol).

Illada defiende que su organización comparte la decisión de no realizar horas extraordinarias, pero entiende que la reivindicación debe incluir también el futuro de esta unidad. «El tema de no hacer horas es unánime», aclara, aunque considera necesario abordar cómo se configura la Unipol y bajo qué condiciones laborales se desarrolla.

El CSIF reclama que los agentes destinados a esa unidad ocupen puestos recogidos de manera definitiva en la RPT y que se valore la especial responsabilidad, penosidad y carga de trabajo que supone formar parte de este servicio.

«No vamos a desistir en nuestro empeño de que esa unidad se cree con las condiciones de trabajo que merecen los compañeros que van a ocupar esas funciones», afirma Illada, quien asegura que su sindicato estudia incluso nuevas vías administrativas y jurídicas.

Una semana clave de negociación

El conflicto llega en un momento sensible para la organización de determinados servicios policiales en la capital. Los sindicatos advierten de que, si la plantilla mantiene la negativa a realizar horas voluntarias, el Ayuntamiento podría verse obligado a recurrir a otros cuerpos de seguridad para reforzar determinados dispositivos.

Desde el Consistorio, por ahora, optan por la prudencia. La intención municipal pasa por abordar las reivindicaciones en la mesa de negociación prevista para la próxima semana y evitar una escalada pública del conflicto.

Mientras tanto, la plantilla mantiene su postura: cumplir con su trabajo dentro de la jornada establecida, pero dejar de sostener con horas extraordinarias una organización que, según defienden, depende desde hace años de la disponibilidad voluntaria de los agentes.

La guerra abierta entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Santa Cruz entra así en una nueva fase. Sobre la mesa quedan la valoración de los puestos, el futuro de la Unipol y una pregunta que marcará las próximas semanas: cuánto tiempo puede funcionar la seguridad de la capital sin la bolsa de horas extraordinarias que hasta ahora cubría buena parte de las necesidades del servicio.

Mientras, el CSIF se muestra convencido de tensar la negociación hasta el punto de judicializar de nuevo el proyecto estrella del alcalde de Santa Cruz en materia de seguridad: recuperar la Unipol a demanda de los barrios. Sin embargo, los sindicatos lamentan que no se actualicen las demandas salariales.

La negociación entra en una semana clave con la llamada a consultas de los sindicatos policiales por parte del Ayuntamiento y la creación de una mesa sectorial que deparará si Santa Cruz contará este verano con los agentes necesarios para garantizar la seguridad ante acontecimientos sobrevenidos cuando además se deja sentir las vacaciones del personal.