Plataforma Salvemos el Rastro convoca una manifestación para reclamar el regreso a la Recova

La Plataforma Salvemos el Rastro, constituida oficialmente hace poco más de cuatro meses, ha convocado para esta mañana, desde las 10:00 horas, una concentración con la intención de escenificar el apoyo popular y de parte de los más de doscientos vendedores que dan vida cada domingo a los puestos instalados en los aparcamientos de la avenida Marítima de la capital.

El principal objetivo del colectivo que lidera Marcos Brito, uno de los promotores de la manifestación, es convencer a las autoridades municipales de la necesidad de volver a la rambla de los puestos azules, en el entorno del Mercado Nuestra Señora de África.

La demanda del regreso a la Recova

Los convocantes dicen sentirse engañados por los compromisos adquiridos con el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, cuando el grupo de gobierno municipal decidió sacar los puestos de los vendedores de la zona de la Recova argumentando, entre otros motivos, informes de la Policía Local que advertían de graves problemas de seguridad.

Con ese argumento fueron desplazados a la avenida Marítima, con el compromiso de adquirir unas carpas para garantizar sombra y generar un entorno más cómodo, además de instalar baños y conseguir la puesta en servicio de algún bar ambulante.

La burocracia de la Administración ha retrasado la resolución del proyecto y la plataforma Salvemos el Rastro se ha cansado de promesas incumplidas, por lo que apela al apoyo del público y del pueblo de Santa Cruz en general en su demanda de volver a la zona del Mercado Nuestra Señora de África.

Marcos Brito precisa que ahora viene encima el verano, por lo que reitera que hacen falta soluciones inmediatas para evitar que el rastro siga languideciendo, en su opinión. De los 410 puestos, en la actualidad se instalan cada domingo poco más de doscientos.

División entre los vendedores

Junto a las diferencias sobre el emplazamiento y la demanda de más servicios, el colectivo de vendedores está dividido. La histórica dirigente de la asociación de vendedores, Carmen Tejera, se desmarca de los postulados de la plataforma y asegura que el rastro pasa por un buen momento, a la vez que advierte de que con las obras de peatonalización del entorno del Mercado no será posible el regreso, entre otras cosas porque durante el tiempo que duren los trabajos tendrá que mantenerse en la ubicación actual.

Carmen Tejera teme que con las presiones que se quieren hacer y que, según defiende, no cuentan con la mayoría de los vendedores, se puedan girar las tornas y al final los vendedores tengan que darse de alta y contar con un seguro de autónomo para poder desarrollar una actividad que se realiza cada domingo y que no supone ningún gran sueldo.

Desde la plataforma se anima a los vecinos a salir en defensa del anterior emplazamiento y confían en que se imponga la cordura para salvar el rastro de Santa Cruz.