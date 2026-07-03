Los vecinos de Tío Pino exigen al Ayuntamiento mejoras en accesibilidad, asfaltado y seguridad

Los vecinos de Tío Pino han puesto sobre la mesa las principales demandas del barrio para mejorar su día a día: más accesibilidad, renovación del asfaltado, seguridad, limpieza y un mejor mantenimiento de los espacios públicos. Una hoja de ruta que el Ayuntamiento de Santa Cruz se compromete a priorizar.

Calles y accesibilidad

Entre las principales reivindicaciones trasladadas figura el estado del firme en las calles Mayorga, Arapiles, Ciudad Rodrigo y Gerona, que será estudiado por los servicios técnicos municipales para determinar futuras actuaciones de conservación y asfaltado. Los residentes también reclaman mejoras en la limpieza del barranco situado al final de la calle Mayorga y actuaciones sobre el arbolado que dificulta el paso de los peatones.

La accesibilidad es otro de los puntos incluidos en la agenda vecinal, especialmente en zonas como las escaleras de la calle Arapiles o el acceso peatonal ubicado al final de Campofrío. Además, se analizaron propuestas para mejorar la movilidad, la visibilidad en pasos de peatones y la retirada de vehículos abandonados.

El parque de Tío Pino también forma parte de las demandas del barrio, con propuestas dirigidas a mejorar sus recorridos interiores, incorporar nuevos elementos de uso ciudadano, reforzar la señalización y favorecer una mayor convivencia en este espacio público.

Escucha vecinal

En una visita al barrio, el alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió que la mejora de la ciudad debe partir de la escucha a los barrios y destacó la importancia de recorrer las calles junto a los vecinos para conocer sus problemas reales.