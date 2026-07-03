Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora terremoto en VenezuelaTiempo en TenerifeVerano en Las TeresitasVigilancia de los volcanes canariosPrealerta por calorPlayas de TenerifeCB Canarias
instagramlinkedin

Distrito Ofra-Costa Sur

Los vecinos de Tío Pino exigen al Ayuntamiento mejoras en accesibilidad, asfaltado y seguridad

La accesibilidad en escaleras y accesos peatonales, junto a la retirada de vehículos abandonados, son algunas de las prioridades vecinales para el barrio

El alcalde de Santa Cruz se reúne con vecinos del barrio de Tío Pino para conocer sus demandas.

El alcalde de Santa Cruz se reúne con vecinos del barrio de Tío Pino para conocer sus demandas. / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Los vecinos de Tío Pino han puesto sobre la mesa las principales demandas del barrio para mejorar su día a día: más accesibilidad, renovación del asfaltado, seguridad, limpieza y un mejor mantenimiento de los espacios públicos. Una hoja de ruta que el Ayuntamiento de Santa Cruz se compromete a priorizar.

Calles y accesibilidad

Entre las principales reivindicaciones trasladadas figura el estado del firme en las calles Mayorga, Arapiles, Ciudad Rodrigo y Gerona, que será estudiado por los servicios técnicos municipales para determinar futuras actuaciones de conservación y asfaltado. Los residentes también reclaman mejoras en la limpieza del barranco situado al final de la calle Mayorga y actuaciones sobre el arbolado que dificulta el paso de los peatones.

La accesibilidad es otro de los puntos incluidos en la agenda vecinal, especialmente en zonas como las escaleras de la calle Arapiles o el acceso peatonal ubicado al final de Campofrío. Además, se analizaron propuestas para mejorar la movilidad, la visibilidad en pasos de peatones y la retirada de vehículos abandonados.

El parque de Tío Pino también forma parte de las demandas del barrio, con propuestas dirigidas a mejorar sus recorridos interiores, incorporar nuevos elementos de uso ciudadano, reforzar la señalización y favorecer una mayor convivencia en este espacio público.

Noticias relacionadas y más

Escucha vecinal

En una visita al barrio, el alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió que la mejora de la ciudad debe partir de la escucha a los barrios y destacó la importancia de recorrer las calles junto a los vecinos para conocer sus problemas reales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un “sinvergüenza” fuera de micro incendia el pleno de Santa Cruz de Tenerife
  2. Santa Cruz de Tenerife admite un importante retraso en el desmantelamiento de la Refinería y pide la implicación del Cabildo
  3. El Gobierno de España incluye el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife en el catálogo estatal de símbolos franquistas para su retirada
  4. Cientos de mayores de Santa Cruz toman el escenario del Sabiduría Fest para celebrar la vida
  5. Luz verde a la peatonalización del entorno del Mercado de Santa Cruz de Tenerife
  6. Sentencia favorable para los vecinos de María Jiménez: el Ayuntamiento debe realojar a cinco familias afectadas por un derrumbe
  7. Santa Cruz de Tenerife busca dinero para sacar adelante una decena de grandes proyectos por los que espera desde hace años
  8. Santa Cruz de Tenerife desbloquea la obra de la temida acera de Meridiano tras tres meses suspendida

Los vecinos de Tío Pino exigen al Ayuntamiento mejoras en accesibilidad, asfaltado y seguridad

Los vecinos de Tío Pino exigen al Ayuntamiento mejoras en accesibilidad, asfaltado y seguridad

Santa Cruz de Tenerife: el barrio de La Salud debate entre 80 plazas de aparcamiento y el arbolado

Santa Cruz de Tenerife: el barrio de La Salud debate entre 80 plazas de aparcamiento y el arbolado

Santa Cruz Vital impulsa un verano activo para los mayores en la playa de Las Teresitas

Santa Cruz Vital impulsa un verano activo para los mayores en la playa de Las Teresitas

Los grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 ya pueden inscribirse para la edición de Roma

Los grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 ya pueden inscribirse para la edición de Roma

Concierto de 'La Reina del Flow' en Tenerife: fecha y todos los artistas confirmados

Concierto de 'La Reina del Flow' en Tenerife: fecha y todos los artistas confirmados

Santa Cruz de Tenerife renueva el césped del campo de fútbol de Las Huertas tras casi veinte años

La Salud: vecinos se desmarcan del proyecto municipal de 80 plazas de aparcamiento en San Gerardo por la pérdida de arbolado

La Salud: vecinos se desmarcan del proyecto municipal de 80 plazas de aparcamiento en San Gerardo por la pérdida de arbolado

El Gobierno de España sancionará al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife si no retira el monumento a Franco en seis meses

El Gobierno de España sancionará al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife si no retira el monumento a Franco en seis meses
Tracking Pixel Contents