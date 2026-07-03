Santa Cruz de Tenerife: el barrio de La Salud debate entre 80 plazas de aparcamiento y el arbolado

Nuevo episodio en el barrio de La Salud en demanda de aparcamientos, ahora en un pulso entre el asfalto y la naturaleza. La Asociación de Vecinos San Gerardo saldrá a la calle a partir del lunes para recoger firmas puerta a puerta con el objetivo de conocer la opinión de los residentes sobre el proyecto municipal que permitirá crear unas 80 plazas de aparcamiento tras la demolición de la antigua iglesia y la remodelación de la plaza José Carlos Schwartz.

El colectivo que preside Vanesa Martín defiende que existe una mayoría de vecinos favorable a la actuación impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y rechaza que las voces contrarias al proyecto, por la posible afección al arbolado existente, representen el sentir general del barrio.

La presidenta vecinal explica que la demanda de nuevos aparcamientos no surge ahora, sino que responde a una reivindicación trasladada desde hace tiempo. «Llevamos dos años con esta batalla para que nos hagan aparcamientos», señala, al tiempo que recuerda que en los encuentros mantenidos con vecinos se abordó también el futuro de las zonas verdes.

Según la versión de San Gerardo, cuando se planteó el debate entre mantener el espacio tal y como está o ganar plazas de estacionamiento, la mayoría de los asistentes defendió priorizar una solución al problema de movilidad. «Se comentó lo de los árboles y la mayoría de todos los que estaban aquí dijeron que preferían aparcamientos», asegura Martín.

Árboles frente a estacionamientos

La reacción de la asociación vecinal llega después de que residentes agrupados en Barrio La Salud Verde y el colectivo Los Árboles Hablan expresaran públicamente su rechazo a que la creación de estacionamientos suponga la pérdida de ejemplares de la plaza.

La asociación reabre el debate cuando el ayuntamiento ya tiene adjudicado un proyecto por 1,9 millones

Estos colectivos defienden que la intervención afecta a uno de los espacios verdes consolidados del barrio, con especies como jacarandas, palmeras, una araucaria o un falso pimentero, y plantean alternativas para aumentar las plazas sin intervenir en el arbolado.

Sin embargo, desde San Gerardo consideran que durante años también se ha producido un abandono de la zona y que no se ha puesto el mismo énfasis en reclamar su mantenimiento. Martín recuerda que el espacio ha sufrido durante décadas problemas de suciedad por el uso inadecuado de las zonas ajardinadas. «Desde que era pequeña siempre ha sido lo mismo. Nunca han respetado el parque y nadie se había preocupado», apunta.

La presidenta vecinal lamenta que se cuestione ahora un proyecto trabajado con anterioridad y considera que se está trasladando una imagen que no se corresponde con la realidad del barrio. «Se está dando voz a una minoría como si representara el sentir general de los vecinos, cuando la realidad es muy distinta», recoge el comunicado difundido por la asociación.

La decisión del barrio

«Nuestro objetivo es que sea el propio barrio quien hable y que la voluntad de la mayoría quede reflejada con transparencia y respeto», señala la asociación, que insiste en que el proyecto busca mejorar la calidad de vida de los residentes y compatibilizar la creación de plazas de aparcamiento con la conservación del entorno.

El colectivo recrimina que se de voz a una minoría que asegura que no representa el sentir general del barrio

El Ayuntamiento de Santa Cruz defiende que la intervención, presupuestada en 1,9 millones de euros, es el resultado de más de dos años de reuniones y estudios técnicos realizados con representantes vecinales. La actuación incluye la demolición del antiguo templo de San Gerardo, actualmente sin uso, la creación de estacionamientos, mejoras de accesibilidad, renovación del espacio público y nuevas zonas de estancia.

Con el proyecto ya licitado, San Gerardo se convierte ahora en escenario de dos sensibilidades: la de quienes consideran imprescindible proteger cada árbol existente y la de quienes defienden que los aparcamientos son una necesidad pendiente desde hace años. La asociación vecinal quiere que sea la voz de los residentes la que determine cuál es la posición mayoritaria del barrio.