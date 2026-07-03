Santa Cruz Vital impulsa un verano activo para los mayores en la playa de Las Teresitas

Al ritmo de «oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, verás las cosas buenas que hay en la vida», más de sesenta mayores de diferentes barrios de Santa Cruz tomaron el primer acceso de la playa de Las Teresitas para disfrutar del programa de dinamización Santa Cruz Vital que, como ya es tradición, la Concejalía de Bienestar Social pone en marcha durante los meses de julio y agosto.

Desde la orilla, Milagros mira hacia el mar a sus compañeros de grupo. Vecina del barrio de Tíncer, se sumó al grupo que organizó el Distrito Suroeste, que dirige Javier Rivero, quien habilitó una guagua para trasladar hasta Las Teresitas a residentes en los núcleos de la zona más alejada de la principal playa de la capital, muchos de ellos incluso llegados desde El Tablero.

Cerca de Milagros, Claudio, de la asociación de mayores de El Chapatal, también comenzó este viernes una actividad que se sucederá las próximas ocho semanas cada martes y viernes.

Historias contra la soledad

Más rezagada, junto a los bolsos, Hortensia, vecina de Ofra. Miembro de una agrupación de mayores que participa en el Carnaval, el pasado mes de marzo se quedó viuda. Sin hijos ni más familia, cuenta que desde entonces apenas había salido a la calle, solo para ir a la venta y a repetir al médico. «Gracias a estas escapadas que han organizado para venir a la playa no me quedo todo el día sola en mi casa y estoy en contacto con más personas», agradece, mientras desliza una lágrima recordando que el año pasado la acompañaba su esposo.

Los mayores van a la playa de Las Teresitas con Santa Cruz Vital / María Pisaca

Jimena, junto a uno de los tres monitores de Santa Cruz Vital, celebra este tipo de iniciativas. Aunque un poco más descolgada del grupo que está ya en el agua, asegura que esto es entretenido, mientras el monitor elogia su participación: «Estás dándolo todo».

Pablo Gutiérrez, uno de los tres encargados de la actividad que se desarrollará los martes y viernes en Las Teresitas desde las diez a las doce y media de la mañana, explica que para el ‘primer día de cole’ en la playa se habían apuntado unas noventa personas, aunque fallaron más de veinte. ¿El problema? Salvo el distrito Suroeste, que habilitó guagua para acercar a sus vecinos hasta Las Teresitas, cada uno de los inscritos tenía que llegar por su cuenta a la playa, y eso se convirtió en un problema.

Además de monitor y animador sociodeportivo, Pablo Gutiérrez lleva casi dos cursos participando en el programa Santa Cruz Vital, que beneficiará cada día a unas cien personas. «Esto es vida, garantiza vitalidad a los participantes y encima permite crear amistades».

Petra se aproxima para agradecer la iniciativa. «Yo ya vine el año pasado; soy de la asociación de mayores de El Chapatal. Esto te permite hacer un ejercicio completo». En complicidad con el monitor, explican que las dos horas y media comienzan con gimnasia en la arena, para luego entrar en el agua y acabar bailando en ella. «Ojalá tuviéramos más actividades como esta; disfrutamos muchísimo con las salidas que hacemos al cine durante el año, o las excursiones, los paseos o las visitas a los museos».

Milagros, vecina de El Pilarito, también se trasladó con el grupo de El Tablero. «En mi asociación no se apuntó nadie y me inscribí con la otra y aquí estoy. Esto está muy bueno, se parece a lo que hacíamos antes con Ansina».

También desde la asociación de vecinos Cubo de la Galga, en Ofra, María Rosa y Cirila agradecen la labor que desarrollan los monitores Pedro y Pablo, o Cande, de El Chapatal, que cuenta que está inscrita en gimnasia, desarrollo cognitivo y teatro. «Soy feliz porque tengo actividades», y de nuevo una de las frases más repetidas por estos mayores que se entregan al baile y la diversión: «Es una alegría poder salir de mi casa».

Un verano activo

El proyecto Santa Cruz Vital, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Cruz a través del área de Políticas Sociales, desarrolla durante los meses de verano una amplia programación dirigida a fomentar el envejecimiento activo, la participación social y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores del municipio, combinando ejercicio físico, cultura, ocio saludable y convivencia.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que el programa se ha consolidado como una herramienta para que los mayores mantengan una vida activa y participativa, al tiempo que se fortalecen los vínculos sociales y se combate la soledad no deseada.

La concejala de Políticas Sociales, Charín González, incide en que la programación está diseñada con actividades adaptadas a las capacidades de los participantes y orientadas a mejorar su bienestar físico, emocional y social.

Además de las jornadas en Las Teresitas, donde cada martes y viernes participan entre 50 y 75 personas en sesiones de gimnasia adaptada, juegos cooperativos y aquagym, el calendario incluye actividades en el Parque Marítimo César Manrique, excursiones socioeducativas y encuentros culturales.

Entre las propuestas previstas figuran visitas a espacios como Casa La Carta, en Valle Guerra, y los Viñátigos Centenarios, en Tacoronte, además de iniciativas intergeneracionales con niños y niñas de campamentos de verano para favorecer el intercambio de experiencias.

La programación también contempla la celebración del Día de los Abuelos y las Abuelas, nuevas propuestas de convivencia y una tarde de cine en septiembre como cierre de un verano en el que el principal objetivo es que los mayores sigan teniendo motivos para salir de casa, compartir y sentirse acompañados.