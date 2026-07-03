Concierto de 'La Reina del Flow' en Tenerife: fecha y todos los artistas confirmados

Los seguidores de La Reina del Flow tendrán una nueva oportunidad para disfrutar del universo musical de la popular ficción televisiva con la llegada a Santa Cruz de Tenerife de un espectáculo en directo inspirado en la serie. La cita está prevista para este viernes, 3 de julio, a las 21:00 horas, en la explanada del Palmetum, dentro de la gira que recorrerá varias ciudades españolas durante 2026.

El montaje combina música en directo, coreografías y una cuidada puesta en escena para trasladar al escenario el ambiente que caracteriza a la producción televisiva. La propuesta reúne a varios intérpretes vinculados a la serie y ofrece un repertorio basado en algunos de los temas musicales más conocidos por el público.

Una producción centrada en la música urbana

El espectáculo propone un recorrido por las canciones que marcaron el desarrollo de la ficción, una serie cuyo argumento gira en torno al talento musical, la superación personal y la industria de la música urbana.

La organización destaca que la producción cuenta con un importante despliegue técnico, con iluminación, sonido y recursos visuales diseñados para crear una experiencia inmersiva. A ello se suman momentos de interacción con el público y un formato pensado para que los asistentes puedan cantar y disfrutar de las actuaciones en directo.

La gira supone además el regreso a los escenarios españoles de este espectáculo, que combina interpretación, música y elementos escénicos inspirados en la historia de la serie.

Parte del elenco original participará en la gira

Uno de los principales atractivos del evento será la presencia de varios actores que formaron parte del reparto de La Reina del Flow. La gira estará encabezada por Carlos Torres, conocido por interpretar a Charly Flow, uno de los personajes principales de la ficción.

Junto a él también participará Jay Torres, quien dio vida a Yoni Trejos, además de otros integrantes del elenco como María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Juan Palau y Kevin Bury.

Durante el espectáculo interpretarán algunas de las canciones más representativas de la serie, entre ellas 'Amor imposible', 'Reflejo' y 'Perdóname', temas que forman parte de la identidad musical de la producción y que alcanzaron gran popularidad entre los seguidores de la ficción.

Calendario de conciertos en España de la 'La Reina del Flow'

La gira en España de la exitosa La Reina del Flow incluye los siguientes conciertos:

3 de julio – Tenerife | Palmetum

– Tenerife | Palmetum 5 de julio – Fuengirola | Marenostrum

– Fuengirola | Marenostrum 10 de julio – Gran Canaria | Auditorio Parque San Juan

– Gran Canaria | Auditorio Parque San Juan 11 de julio – Barcelona | Palau Sant Jordi

Cartel de la gira de conciertos en España de 'La Reina del Flow'. / El Día

Una serie con proyección internacional

Producida por Caracol Televisión y distribuida internacionalmente por Netflix, La Reina del Flow se ha consolidado como una de las series en español con mayor repercusión internacional.

La producción supera los 170 episodios y ha conseguido una amplia audiencia en numerosos países gracias a una historia que combina drama, música urbana y baile. Su éxito también ha impulsado diferentes formatos en vivo, como esta gira, que busca acercar al público la experiencia musical de la serie.