Los grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 ya pueden inscribirse para la edición de Roma

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 comienza a dar sus primeros pasos. La fiesta que tendrá como temática Roma ha abierto este viernes, 3 de julio, el plazo de inscripción para los grupos que quieran participar en la próxima edición de una de las celebraciones más internacionales de la capital tinerfeña.

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Fiestas, mantendrá abierto el periodo de inscripción hasta el lunes 20 de julio, fecha límite para que los colectivos interesados presenten la documentación requerida y la relación de sus cargos directivos. El trámite deberá realizarse mediante la sede electrónica municipal, tras cumplimentar el formulario habilitado para este proceso.

Primeras modalidades

En esta primera convocatoria podrán inscribirse las murgas adultas e infantiles, comparsas, comparsas infantiles, rondallas, agrupaciones coreográficas, agrupaciones lírico-musicales, agrupaciones musicales y agrupaciones de los mayores. La apertura del registro para el resto de modalidades del Carnaval se anunciará en próximas fechas.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, anima a todos los colectivos a sumarse a la próxima edición y destaca el papel fundamental que desempeñan durante todo el año. «El Carnaval no sería nada sin nuestros colectivos, que forman el tejido asociativo más grande de la ciudad», subraya el regidor, quien destaca el talento, esfuerzo y creatividad con el que los grupos proyectan la imagen de Santa Cruz al mundo.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señala que con la apertura de este plazo «se da uno de los primeros pasos en la organización del Carnaval 2027» y agradece el compromiso de unas formaciones que trabajan durante meses para engrandecer la fiesta más internacional de la capital.

Arranca el camino hacia Roma

Las bases de participación, que no presentan cambios significativos respecto a la última edición, pueden consultarse tanto en el Tablón de Edictos municipal como en la web oficial del Carnaval.

Con este trámite administrativo comienza oficialmente el camino hacia el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, una edición en la que Roma servirá de inspiración para llenar de fantasía, música y color las calles de la ciudad.