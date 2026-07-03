Carmen Pérez toma el control del grupo municipal del PP en Santa Cruz para pelear por la Alcaldía en mayo de 2027

La dirección nacional del Partido Popular ratificará de manera pública el próximo 18 de julio la designación de la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez, como candidata a la Alcaldía de la capital tinerfeña en sustitución de Carlos Tarife, entre otros nombramientos para capitales de más de 50.000 habitantes de cara a las elecciones de mayo de 2027.

La designación de Carmen Pérez cierra la situación de interinidad vivida en las últimas semanas desde que trascendió la operación diseñada por el presidente de los populares de Canarias, Manuel Domínguez, que ha tomado en consideración desde las valoraciones del alcalde de Santa Cruz y socio de gobierno, José Manuel Bermúdez, hasta el peso de los empresarios de la capital en su aspiración a la apertura comercial los domingos.

Junto a la designación de Carmen Pérez como candidata a la Alcaldía de Santa Cruz, la dirección nacional también anunciará el regreso de Pedro Suárez a la política municipal, que dejará la presidencia de la Autoridad Portuaria para pugnar por el bastón de mando de La Laguna, en un viaje en el que no estará solo: le acompañará de dos la periodista Rebeca Paniagua, que hará doblete al Parlamento canario.

En el caso de Santa Cruz, el ascenso de Carmen Pérez a la condición de candidata a la Alcaldía santacrucera vendrá acompañado por el refuerzo de un histórico del movimiento de participación ciudadana de la capital y, en la actualidad, consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, un rostro para dar cercanía y popularidad en los barrios chicharreros a su jefa de filas.

Movimiento interno en el grupo municipal

Aprovechando las vacaciones y ante la proximidad del nuevo y definitivo curso político antes de las elecciones locales, el Partido Popular hará reajustes en su grupo municipal en Santa Cruz. Al regreso del verano, la dirección regional de los populares ya habrá solicitado al alcalde Bermúdez la designación de su apuesta electoral como primera teniente de alcalde en detrimento precisamente de Carlos Tarife, a quien ya se le comunicó que el partido le ha buscado acomodo en las listas a la Cámara regional, como hombre de confianza, para dejar el camino expedito a la consejera de la Sociedad de Desarrollo en la capital.

De aquí a que finalice el mandato, Tarife mantendrá su acta como concejal y continuará al frente de Servicios Públicos, por voluntad de Carmen Pérez, que llegará a las elecciones de 2027 al frente de la Sociedad de Desarrollo.

Otra cosa muy distinta es el puesto que ocupará en el equipo de gobierno. La popular Zaida González, también responsable de Urbanismo, mantendrá la condición de portavoz del grupo municipal, toda vez que Carmen Pérez asumirá la primera tenencia de alcaldía en detrimento de Tarife. Eso se traduce en que la responsable de la Sociedad de Desarrollo pasará a sentarse a la derecha de Bermúdez en los plenos con la potestad de intervenir casi a su antojo, siempre que el alcalde lo permita. Mientras, Tarife mantiene su cuota de poder pero pasará a la segunda fila de la bancada de los populares para facilitar más proyección a su nueva jefa de filas.

Carlos Tarife probará la misma medicina que el PP aplicó a Díaz Guerra para abrirle el camino a la Alcaldía en 2023

En los últimos dieciséis años, desde la época de Cristina Tavío, los populares no han repetido candidato en Santa Cruz: siguió Zaida González, en 2015; Guillermo Díaz Guerra, en 2019, y Carlos Tarife, en 2023. Eso sí, el todavía primer teniente de alcalde probará la misma ‘medicina’ que aplicó el PP a su predecesor en la candidatura, cuando decidió apartar a Díaz Guerra de Servicios Públicos y como portavoz para facilitar el desembarco a la primera línea política de Carlos Tarife. Ocurrirá ahora lo mismo para facilitar el lanzamiento preelectoral de Carmen Pérez como cabeza de cartel.

Las vueltas de la política

Otra curiosidad. En los últimos comicios, el PP consiguió cinco de las 27 actas de Santa Cruz, número clave que daba la mayoría a los nueve nacionalistas que encabezaba José Manuel Bermúdez en mayo de 2023. Fruto del pacto exprés que se suscribió para sortear un acuerdo en cascada, Bermúdez y Tarife acordaron un reparto de tenencias de alcaldía por partidos, pero no nominal. Así, al PP se le asignaron las tenencias de Alcaldía primera, tercera, quinta y séptima, y en el reparto la única que quedó fuera fue Carmen Pérez. Ya desde ese momento hay quien asegura que comenzaron las reticencias entre Tarife y la futura candidata popular desde el próximo 18 de julio, que ha acabado por confirmar aquellos augurios.

El líder de los populares de Santa Cruz desconocía cuando llamó a la abogada que lo había deslumbrado para sumarla a su lista que era pareja de Juan Carlos Labory, un experto economista e influyente asesor en la dirección regional de los populares, enamorado de las estrategias políticas.

Esta posición privilegiada fue fundamental para que Carmen Pérez, que se contentaba con ser concejala de Bienestar Social, acabara de consejera de la Sociedad de Desarrollo, área que CC accedió a ceder si la ocupaba ella.

En la remodelación municipal que permita dar visibilidad a la nueva cabeza de cartel del PP, bastará una llamada del presidente de los populares canarios a Bermúdez para proceder al nombramiento que le pide su socio.

Si algo ha tenido claro en todo momento Manuel Domínguez es que Tarife es un hombre del partido y además sabe de su admiración personal y política por el modelo del exalcalde de Los Realejos, que llegó desde lo más bajo a perpetuarse en las Casas Consistoriales.

Más allá de eso, no fue plato de buen gusto enterarse por la prensa en plena luna de miel de que le habían movido la silla para repetir en su carrera municipal, y encima en un movimiento de piezas de los dos fichajes que promovió el propio Tarife: Carmen Pérez y Santi Díaz, que a la postre se han tornado en apoyo vital en sus aspiraciones. Incluso cuando el todavía primer teniente de alcalde relegó a un experto en Derecho Urbanístico como Andrés Rodríguez al puesto seis de la lista del PP de mayo de 2023... y se quedó fuera.

Carlos Tarife, un hombre de partido

Carlos Tarife (Santa Cruz de Tenerife, 22 de julio de 1977) siempre ha presumido de ser un hombre de partido. Nacido en el barrio de Las Delicias, comenzó un recorrido político que durante más de dos décadas le llevó desde la base del Partido Popular hasta convertirse en candidato a la Alcaldía de la capital.

Formado en el colegio Hispano Inglés, el Luther King y el instituto Tomás de Iriarte, cursó Administración y Finanzas antes de incorporarse al PP en 2003 a través de Nuevas Generaciones. Allí empezó a construir una trayectoria marcada por la organización interna, la implantación territorial y una máxima: disciplina de partido sin dejar de defender Santa Cruz.

Su primera oportunidad institucional llegó en 2005 de la mano de Guillermo Díaz Guerra, que lo incorporó al grupo municipal como personal eventual. Después pasaría por el Cabildo de Tenerife junto a Antonio Alarcó, una etapa que siempre consideró una escuela política antes de regresar al Ayuntamiento de Santa Cruz con Cristina Tavío.

El 24 de noviembre de 2017 dio el salto definitivo a la primera línea al tomar posesión como concejal y asumir Urbanismo. En 2019 fue el número dos de la candidatura de Guillermo Díaz Guerra y, tras la moción de censura de 2020, regresó al gobierno municipal. Más tarde asumió Servicios Públicos y la portavocía, antesala de su elección como candidato del PP a la Alcaldía en 2023.

Logró cinco concejales, claves para que José Manuel Bermúdez recuperara el bastón de mando mediante el pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular. Como primer teniente de alcalde asumió un área de desgaste, donde tuvo que afrontar decisiones complejas como el traslado del rastro.

Ahora deja paso a Carmen Pérez, precisamente uno de los fichajes que él incorporó.

Con sus aciertos y errores, su objetivo siempre fue «sacudir un poquito esta ciudad». Una frase que resume el recorrido desde aquel joven de Nuevas Generaciones hasta el dirigente que intentó ser alcalde de Santa Cruz y se quedó en un sueño; eso sí, con otra máxima que por ser fiel truncó su carrera: «no estoy en el PP para pactar con el PSOE».