La Salud: vecinos se desmarcan del proyecto municipal de 80 plazas de aparcamiento en San Gerardo por la pérdida de arbolado

Vecinos del barrio de La Salud han esperado al anuncio de la Concejalía de Obras e Infraestructuras de la licitación de los trabajos que permitirán crear 80 plazas de aparcamiento mediante la demolición de la antigua iglesia de San Gerardo y la adecuación de los terrenos anexos para desmarcarse públicamente de los planes municipales.

La actuación supondrá una inversión de 1,9 millones de euros, distribuida en dos anualidades, y consistirá en la demolición del antiguo templo, actualmente en desuso, y la adecuación de los terrenos para habilitar plazas de aparcamiento provisionales mientras se desarrollan las siguientes fases previstas para el entorno. El proyecto contempla además la remodelación de la plaza José Carlos Schwartz, mejoras en la accesibilidad, nuevas redes de drenaje, alumbrado y el acondicionamiento general del espacio público.

Lo que inicialmente surgió como una respuesta a la histórica falta de estacionamientos en La Salud ha terminado convirtiéndose en una actuación de transformación urbana de mayor alcance. Sin embargo, una parte del movimiento vecinal ha decidido marcar distancias con el proyecto y lanzar un mensaje claro al grupo de gobierno que preside José Manuel Bermúdez: «No queremos que se talen árboles para construir aparcamientos».

Los colectivos denuncian que el proyecto sacrifica un espacio verde consolidado

Así lo defendieron Miguel Ángel Hernández Álvarez, portavoz del colectivo Barrio La Salud Verde, y Carmen de la Rosa Miranda, representante de la plataforma Los Árboles Hablan, quienes insistieron en que su oposición no se dirige contra la creación de nuevas plazas de estacionamiento, sino contra la ubicación elegida por el Ayuntamiento para ejecutar la actuación.

El valor ambiental del entorno

Los colectivos sostienen que la intervención afectará a un conjunto de jacarandas, una araucaria, un falso pimentero, varias palmeras y dos palmeras canarias, además de diferentes especies arbustivas que conforman uno de los espacios verdes más consolidados del barrio.

Miguel Ángel Hernández, portavoz del colectivo Barrio La Salud Verde, y Carmen de la Rosa Miranda, de la plataforma Los Árboles Hablan. / María Pisaca

Según el informe ambiental encargado por la plataforma, la desaparición o el traslado de buena parte de estos ejemplares supondría una pérdida significativa de sombra, capacidad de captura de dióxido de carbono, producción de oxígeno y regulación térmica, además de reducir la biodiversidad existente y los refugios para aves y polinizadores.

Los portavoces fueron más allá y sostuvieron que la reducción del arbolado incrementaría la vulnerabilidad del barrio frente a las olas de calor, deterioraría la calidad ambiental del entorno e incluso tendría repercusiones sobre la salud física y mental de la población, especialmente entre las personas mayores que utilizan diariamente la plaza de San Gerardo como lugar de encuentro.

A juicio de los colectivos, la documentación municipal no justifica suficientemente la afección sobre este patrimonio vegetal ni incorpora estudios individualizados del estado de cada ejemplar, además de considerar insuficiente el análisis de alternativas para resolver el déficit de estacionamiento.

Cinco alternativas

Lejos de limitarse a la crítica, los representantes vecinales plantearon varias propuestas para aumentar la oferta de aparcamientos sin intervenir sobre el arbolado existente. Entre ellas figuran el acondicionamiento de parcelas situadas en las calles Cornisa, Guañañime y José Luis Miranda, la recuperación de una antigua cancha deportiva actualmente en desuso y el estudio de un espacio próximo al barranco del Molino.

A medio plazo, los colectivos defienden la construcción de un aparcamiento subterráneo que permita resolver de manera definitiva uno de los principales problemas del barrio sin recurrir a la ocupación progresiva de las pocas zonas verdes que aún conserva La Salud.

La versión del Ayuntamiento

Frente a estas críticas, el concejal de Patrimonio, Infraestructuras y Obras, Javier Rivero, sostiene que el proyecto es el resultado de más de dos años de reuniones, propuestas vecinales y análisis técnicos realizados conjuntamente con la comisión vecinal y la Asociación de Vecinos San Gerardo.

El edil rechaza que la actuación haya sido desconocida para los residentes y asegura que durante este tiempo se estudiaron todas las alternativas planteadas, muchas de ellas coincidentes con las defendidas ahora por los colectivos críticos.

El Ayuntamiento defiende que la intervención en San Gerardo es la única alternativa viable

Así, explica que la parcela de Guañañime será acondicionada, aunque recuerda que ya funciona actualmente como zona de estacionamiento, por lo que apenas generaría nuevas plazas. Respecto al espacio situado junto al barranco del Molino, señala que fue descartado porque el Consejo Insular de Aguas no autoriza incrementar las cargas sobre la bóveda que cubre el cauce.

También quedó descartado el solar de la calle José Luis Miranda, al encontrarse fuera del ámbito donde realmente se concentra la demanda de aparcamiento y porque ese suelo ya está reservado para un futuro equipamiento deportivo.

Tras analizar todas esas posibilidades, el Ayuntamiento concluye que el entorno de San Gerardo constituye actualmente la única alternativa técnicamente viable para crear alrededor de 80 nuevas plazas en el lugar donde existe una mayor necesidad de estacionamiento.

Rivero subraya además que la actuación forma parte de una estrategia más amplia para incrementar progresivamente la oferta de aparcamientos en La Salud, que continuará con futuras intervenciones en otros solares municipales. Defiende igualmente que el proyecto ha sido diseñado para minimizar la afección al arbolado, contemplando el trasplante de cinco ejemplares protegidos y la conservación de buena parte de la vegetación existente.

La remodelación permitirá asimismo eliminar barreras arquitectónicas, incorporar nuevas rampas accesibles y habilitar dos zonas infantiles bajo la sombra de los árboles que permanecerán en la plaza.

Con el proyecto ya licitado, el debate continúa abierto. Mientras una parte del vecindario considera que la creación de aparcamientos no puede hacerse a costa de un espacio verde consolidado, el Ayuntamiento mantiene que la actuación representa el mejor equilibrio posible entre movilidad, accesibilidad y conservación ambiental para responder a una demanda histórica del barrio.