Luz verde a la peatonalización del entorno del Mercado de Santa Cruz de Tenerife

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene previsto aprobar el próximo lunes, 6 de julio, la peatonalización de la parte trasera del Mercado Nuestra Señora de África, con el objetivo de transformar este transitado espacio de la ciudad. El Consistorio chicharrero dará luz verde a la licitación de la ejecución de las obras por un presupuesto de más de 3,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

En concreto, el ámbito de intervención de este proyecto incluye el acceso trasero del mercado y la fachada principal del centro comercial anexo, en la calle Darias y Padrón y parte de la calle Bethencourt y Molica, así como la zona ocupada por el mercadillo no sedentario denominado Rambla Azul, en la calle José Manuel Guimerá, hasta su intersección con la calle Juan Álvarez García.

La ejecución de los trabajos se dividirá en dos fases, con un plazo de ejecución cada una de nueve meses. La primera consistirá en la peatonalización de la trasera del Mercado Nuestra Señora de África, que cuenta con una superficie de 3.355 metros cuadrados, y la segunda, en la mejora y adecuación de la Rambla Azul, con una superficie de 3.678 metros cuadrados.

Los trabajos consistirán, fundamentalmente, en la creación de itinerarios peatonales "claros y continuos, fácil de entender por los residentes y turistas", potenciando el protagonismo del peatón frente al tráfico rodado y habilitando zonas de estancia.

La peatonalización de este entorno dará como resultado la creación de una plaza "como nueva centralidad". Se establecerá una plataforma única materializando los flujos peatonales y accesibles, y se mejorará la vegetación existente, entre otras actuaciones. "Se potenciará el arbolado y la jardinería como elementos que configuran espacio, resolviendo los problemas de soleamiento en los itinerarios peatonales y zonas de estancia en la medida de lo posible".

Según ha explicado el concejal de Servicios Públicos y Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, con esta actuación se otorgará a las calles del entorno de La Recova un aspecto renovado, cómodo, atractivo y agradable. "Se resolverán también las rasantes de las calles, de forma que las afecciones a las propiedades privadas sean las mínimas posibles, y se realizarán las actuaciones necesarias para evitar inundaciones o encharcamientos de agua en caso de lluvias. Asimismo, se resolverán las paradas de transporte público, cargas y descargas, vados y demás circunstancias existentes", añade Tarife.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha destacado la importancia de esta actuación, pues supondrá, según lo afirma, la transformación de toda la zona, beneficiando tanto a los comerciantes de La Recova como a residentes y turistas. El regidor chicharrero resalta también que para la redacción del proyecto se han tenido en cuenta las necesidades trasladadas desde la gerencia del Mercado Nuestra Señora de África.

La previsión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es que la ejecución de las obras de peatonalización del entorno del Mercado Nuestra Señora de África se inicie entre finales de este año y principios del siguiente.