El Gobierno de España sancionará al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife si no retira el monumento a Franco en seis meses

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife será sancionado si no retira en un plazo de seis meses el Monumento a la Victoria, conocido como monumento a Franco y situado en la confluencia entre la Rambla y la avenida de Anaga. Así lo ha advertido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, este jueves, 2 de julio, en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Canarias, situada en la capital chicharrera. Torres exige al Consistorio que quite del espacio público cuanto antes la citada escultura, incorporada al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática , "si puede ser en menos de seis meses, mejor".

"Sería una política chunga por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife si deja en la vía pública un monumento que no tiene valores de interés cultural. No tiene ninguna lógica ya que el Consistorio mantenga esta escultura, sobre la que los especialistas han dicho que es un símbolo claramente franquista", ha indicado Torres. El ministro también ha manifestado que en el caso de que la Corporación local no cumpla con la orden dada por el Gobierno de España, entonces éste podría intervenir de manera subsidiaria y retirar el monumento, reclamando el coste al Ayuntamiento, "que es la administración que debe asumirlo".

Por su parte, la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife ha señalado, tras reunirse con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática que ya no hay excusas para eliminar el monumento a Franco de la Avenida de Anaga. "Espero que el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), ahora sí retire esta escultura que supone un atentado para las víctimas de la dictadura franquista".

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