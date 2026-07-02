Santa Cruz de Tenerife renueva el césped del campo de fútbol de Las Huertas tras casi veinte años

Tras casi veinte años de intenso uso, el campo de fútbol de Las Huertas, en San Andrés, vuelve a presentar una imagen completamente renovada. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha concluido los trabajos de sustitución integral del césped artificial, una actuación que pone fin al progresivo deterioro que presentaba una instalación inaugurada en 2006 y convertida desde entonces en el principal escenario de la actividad deportiva del CD San Andrés.

Las obras, ejecutadas en poco más de tres meses, han permitido retirar una superficie de juego que acusaba el desgaste provocado por el paso del tiempo y por los distintos episodios meteorológicos registrados durante los últimos años. La intervención ha supuesto también la renovación completa del sistema de riego, la red de fontanería vinculada al terreno de juego y diversos trabajos complementarios de albañilería, además de la retirada y gestión de los materiales sustituidos.

La mejora incorpora un césped artificial de última generación, sin material de relleno, una solución que mejora el comportamiento del terreno de juego, reduce las necesidades de mantenimiento y responde a los criterios de sostenibilidad y a la normativa vigente.

Características del terreno de juego

Gracias a esta actuación, el recinto deportivo dispone ahora de un terreno homologado para la práctica de fútbol once y de la posibilidad de habilitar dos campos de fútbol siete, ampliando las opciones de uso de unas instalaciones que cada temporada acogen a centenares de deportistas, especialmente de las categorías de formación.

La renovación devuelve al CD San Andrés, una de las entidades deportivas más históricas de Canarias y con más de un siglo de trayectoria, unas instalaciones adaptadas a las exigencias actuales y preparadas para seguir impulsando el fútbol base en el pueblo de San Andrés.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó durante la visita a las instalaciones que la actuación supone «una mejora muy importante para el deporte del municipio» y recordó que el campo de Las Huertas «es la casa de un club centenario que forma parte de la historia deportiva de Santa Cruz». Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, subrayó que la renovación responde a «una demanda muy esperada» por el club y permitirá mejorar la seguridad de los deportistas y prolongar la vida útil de la instalación.