¿Acabará el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife rodeado de Carnaval?: el Ayuntamiento baraja guardarlo en la nave de la fiesta chicharrera

Santa Cruz de Tenerife guardará en una nave el Monumento a la Victoria, conocido popularmente como monumento a Franco y situado en la confluencia entre la Rambla y la avenida de Anaga. El alcalde de la capital chicharrera, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha afirmado este miércoles, 30 de junio, que si ya no existe opción legal alguna para mantenerlo donde está y resignificarlo, debido a la resolución del Gobierno de España que ordena su retirada, entonces el Ayuntamiento lo trasladará a una nave, que "podría ser la que tenemos para los elementos del Carnaval", ubicada en el Polígono de El Mayorazgo. Eso sí, el regidor ha criticado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres, por la resolución con la que la escultura de Juan de Ávalos queda certificada como vestigio franquista y con la que se da un plazo de seis meses al Ayuntamiento chicharrero para que la retire, pues, según Bermúdez, "ha ninguneado la Ley Canaria de Memoria Histórica".

"Lo que ha hecho el ministerio es ningunear la ley canaria de Memoria Histórica, que establece una serie de procedimientos como la aprobación de un catálogo regional de símbolos franquistas y de una estrategia, para aplicar la ley nacional de Memoria Democrática, con el único objetivo de obligar a Santa Cruz a retirar de manera más rápida esta escultura del espacio público. El Gobierno de España ha decidido saltarse todos los procedimientos de la ley canaria", denuncia el alcalde de la capital chicharrera. Éste señala que los Servicios Jurídicos y Administrativos municipales están estudiando qué opciones tiene el Ayuntamiento, pero, añade, "indiscutiblemente, cumpliremos la ley y si no tenemos ninguna opción legal para mantener y resignificar la escultura, la retiraremos y se acabó".

El Ayuntamiento estudia si existe alguna posibilidad legal de mantener y resignificar la obra de Ávalos

Bermúdez también insiste en que los Servicios Jurídicos están analizando las consecuencias para el municipio de la decisión que ha tomado el Ejecutivo central al incluir el Monumento a la Victoria en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, ordenando su retirada y almacenamiento en el plazo de seis meses. "El ministerio que preside el socialista Ángel Víctor Torres toma decisiones que tienen consecuencias que debemos asumir otras administraciones, dejando en nuestras manos cuestiones como la de asumir el coste de esa decisión o las posibles repercusiones legales de la misma, algo que, insisto, debemos analizar en profundidad", comenta el alcalde.

Pero la resolución del Gobierno de España es contundente y ordena la retirada del monumento a Franco de Santa Cruz en un plazo de seis meses. Ante esto, el Consistorio está barajando ya el destino de la escultura de Ávalos. El alcalde tiene claro que se guardará en una nave, "pues la resolución exige su almacenamiento y que no se exhiba públicamente". "Alquilaremos alguna nave o utilizaremos la nave municipal para los elementos del Carnaval y de otras fiestas", afirma.

El miércoles, el Gobierno de España, a través del ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, anunció el acuerdo para incorporar al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática cuatro nuevos vestigios situados en distintos puntos del país, entre los que se encuentran el Monumento a la Victoria de la capital chicharrera. De esta forma, el Ejecutivo ha dado el paso definitivo para obligar al Ayuntamiento de Santa Cruz a retirar la escultura. En el pleno de junio, el Consistorio rechazó, con los votos del equipo de Gobierno (CC y PP) y del grupo municipal de Vox, una moción de la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, para retirar de manera inmediata el monumento, a raíz de que ya el Gobierno de Canarias haya descartado su protección como Bien de Interés Cultural (BIC).

Además del monumento a Franco de Santa Cruz, también ha sido certificado por el Gobierno de España como vestigio franquista el Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda así como las inscripciones de exaltación a José Antonio Primo de Rivera en las catedrales de Murcia y Almería, por tratarse de "expresiones de exaltación de la sublevación militar de 1936, la Guerra de España, la dictadura franquista y de sus conexiones con otros regímenes totalitarios". Ángel Víctor Torres manifestó en una rueda de prensa que retirar estos vestigios es un acto de dignidad democrática y una garantía de que "las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura".

La Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife ha exigido que se proceda a su retirada inmediata, mientras que la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, la entidad que logró en la Justicia la protección cautelar de este monumento, aunque finalmente el Gobierno canario ha rechazado la declaración de BIC, ha amenazado con volver a los tribunales.