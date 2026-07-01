Santa Cruz de Tenerife acoge el Festival de Habaneras del 9 al 11 de julio con más participantes

El Festival de Habaneras de Santa Cruz de Tenerife volverá a poner banda sonora a las Fiestas en honor de la Virgen del Carmen con una edición que crece en participación y consolida un certamen que reúne a formaciones líricas y recovertidas algunas del mundo del Carnaval, en un formato que mima la directora artística Paula Álvarez con la producción artística de Yeray Piñero.

Del 9 al 11 de julio, desde las 19:30 horas, la plaza de la Iglesia de La Concepción acogerá tres jornadas en las que tomarán parte 22 formaciones, una más que en la pasada edición, confirmando la buena salud de una cita que se ha convertido en uno de los actos más esperados del calendario festivo estival.

Una nueva agrupación libre

La principal novedad de 2026 es el incremento del número de participantes gracias a la incorporación de una cuarta formación en la modalidad de Agrupaciones Libres. De esta manera, el festival pasa de las 21 agrupaciones que concurrieron el pasado año a 22 colectivos, manteniendo prácticamente intacta la estructura de las restantes modalidades y la presencia de la inmensa mayoría de los grupos que protagonizaron el éxito de la edición anterior.

Programa de actuaciones

La programación arrancará el jueves 9 de julio con las Agrupaciones de Mayores, siendo la Agrupación de Mayores Las Nieves la encargada de abrir el certamen. Le seguirán Rondalla Tercera Edad de Tegueste, Con Nuestra Gente Chincanayro, Monte Nevado, Agrupación Folclórica Santo Ángel, Mayores del 2000, Asociación Sociocultural Nijota, Agrupación Folclórica Jariguo y Bienmesabe Habaneras.

Rondallas y agrupaciones líricas

El viernes 10 de julio será el turno de las Rondallas y Agrupaciones Lírico-Musicales, con la participación de Las Valkirias, Peña del Lunes, Rondalla Gran Tinerfe, Los Fregolinos, Sociedad Mamel's, Unión Artística El Cabo, Los Aceviños, Masa Coral Tinerfeña y la Agrupación Lírica La Zarzuela del Círculo de Amistad XII de Enero.

Cuatro agrupaciones libres

El broche final llegará el sábado 11 de julio con las Agrupaciones Libres, modalidad que incorpora este año a Chincho Son 23, junto a Valbanera, Caña Dulce de La Habana y Habana Vieja.

La edición de 2025 tuvo como vencedoras a la Asociación Sociocultural Nijota, en Agrupaciones de Mayores, y a Caña Dulce de La Habana, en Agrupaciones Libres.

Santa Cruz reivindica el fin de semana de la próxima semana su vocación marinera, y lo hace cantando.