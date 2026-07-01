Santa Cruz de Tenerife oferta más de 2.700 plazas en las actividades deportivas de la campaña de verano

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Deportes y Calidad de Vida que dirige la concejala Alicia Cebrián, pone en marcha este verano una nueva edición de su campaña de actividades deportivas, que oferta 2.720 plazas para niños, niñas y adolescentes durante los meses de julio y agosto.

En una comparecencia que tuvo lugar en el skatepark del parque La Granja, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que se trata de una programación "plenamente consolidada" que, año tras año, continúa dando respuesta a la demanda de las familias del municipio. "Queremos que los niños y niñas puedan elegir entre una amplia variedad de actividades deportivas durante el verano y complementar así la oferta de campamentos que también se desarrolla en numerosos centros educativos de la ciudad", señaló.

Por su parte, la concejala de Deportes y Calidad de Vida, Alicia Cebrián, explicó que la campaña mantiene su apuesta por fomentar la práctica deportiva al aire libre, especialmente en entornos vinculados al agua, la playa y el mar, además de incorporar nuevas modalidades para responder a los intereses de la población más joven.

Cebrián destacó que esta programación constituye también una herramienta para favorecer la conciliación familiar durante el periodo estival, ofreciendo alternativas de ocio saludable y actividad física mientras muchas familias continúan con su actividad laboral.

La programación incluye los cursos de natación en la piscina municipal Acidalio Lorenzo para menores de entre 4 y 13 años; los cursos de surf en las playas de Roque de las Bodegas y Almáciga, dirigidos a participantes de entre 9 y 17 años; el Campus Multideporte de Las Teresitas, destinado a niños y niñas de entre 6 y 13 años, que volverá a incorporar la actividad de vela; y los cursos de skate en el Parque de La Granja, organizados en dos turnos para menores de entre 6 y 17 años.

En el Campus Mutideporte, la actividad de vela se desarrolla con la colaboración de la Federación Insular de vela de Tenerife.

Como principal novedad de esta edición, el Servicio de Deportes incorpora cursos de breakdance que se impartirán en el pabellón Quico Cabrera y estarán dirigidos a participantes de entre 5 y 17 años, ampliando así la oferta con una disciplina cada vez más demandada entre los jóvenes.

Las inscripciones pueden formalizarse a través de la página web santacruzentrena.es o en la Oficina Móvil de Deportes, que recorre distintos puntos del municipio. Toda la programación mantiene los precios públicos establecidos mediante ordenanza e incluye las bonificaciones previstas para familias numerosas, personas con discapacidad igual o superior al 33 % y familias en situación de vulnerabilidad, entre otros colectivos.

La programación arrancó el pasado 22 de junio con la puesta en marcha del Campus Multideporte de Las Teresitas, que se desarrollará hasta el 4 de septiembre y ofrecerá múltiples actividades deportivas y recreativas en un entorno privilegiado junto al mar. Desde ayer, comenzaron también los cursillos de iniciación al surf en Taganana y las actividades de skate en el Parque de La Granja, ambas hasta el 28 de agosto, así como los talleres de break dance en el Pabellón Quico Cabrera, que se prolongarán hasta el 31 de julio.

Campus Inclusivo

La oferta se completa con el Campus Inclusivo en el Colegio Ágora, antiguo Colegio García Escámez, una iniciativa destinada a menores y jóvenes con diversidad funcional que se desarrollará entre el 1 y el 31 de julio, en horario de 8.30 a 13.30 horas, de lunes a viernes, reafirmando el compromiso municipal con la igualdad de oportunidades y el acceso universal a la práctica deportiva.