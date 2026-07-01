Santa Cruz de Tenerife confirma el buen estado sanitario de Las Teresitas y Valleseco

El litoral de Santa Cruz de Tenerife inicia el mes de julio con sus principales zonas de baño en condiciones sanitarias adecuadas para el uso público. Los últimos análisis oficiales del programa de vigilancia sanitaria del Gobierno de Canarias, actualizados el 22 de junio, confirman que la playa de Las Teresitas y las zonas de baño de Valleseco-Los Charcos y Valleseco-El Bloque permanecen aptas para el baño.

Los controles llegan en el arranque de la temporada alta, uno de los periodos de mayor afluencia de vecinos, visitantes y turistas a la costa del municipio. Según la información trasladada por el Ayuntamiento, las muestras tomadas por la autoridad sanitaria competente cumplen los parámetros establecidos por la normativa vigente para las aguas de baño.

En el caso de Las Teresitas, la clasificación anual del agua se mantiene como Excelente. También conserva esa misma calificación la zona de Valleseco-El Bloque, mientras que Valleseco-Los Charcos figura como apta para el baño conforme a los resultados de los controles oficiales.

Análisis oficiales del Gobierno de Canarias

El Ayuntamiento de Santa Cruz subraya que las mediciones no corresponden a controles municipales propios, sino al programa oficial de vigilancia de las aguas de baño del Gobierno de Canarias, encargado de realizar las tomas de muestras, analizar la calidad del agua y emitir la calificación sanitaria.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha señalado que estos resultados ofrecen tranquilidad a las personas que utilizan a diario el litoral capitalino. El regidor vincula el buen estado sanitario de las zonas de baño con el trabajo de mantenimiento, mejora de infraestructuras y protección del litoral desarrollado en los últimos años.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Carlos Tarife, insiste en que la calificación procede de la autoridad sanitaria competente, que aplica criterios homogéneos para todas las zonas de baño.

Los informes también recogen que, durante las inspecciones visuales, no se detectaron residuos, aceites, espumas, materiales flotantes, algas ni otros elementos que pudieran alterar las condiciones sanitarias de las áreas inspeccionadas.

Vista panorámica de la playa de Las Teresitas / María Pisaca

Las Teresitas mantiene la calificación de excelente

La playa de Las Teresitas, uno de los espacios de baño más frecuentados de Santa Cruz y del conjunto de Tenerife, mantiene la clasificación anual de agua excelente. Esta categoría se obtiene a partir de los controles periódicos que evalúan la calidad del agua conforme a los parámetros sanitarios establecidos.

La calificación sanitaria resulta especialmente relevante al inicio del verano, cuando aumenta el uso de la playa y se refuerzan los servicios vinculados a seguridad, limpieza, movilidad y atención a los usuarios.

El Ayuntamiento recuerda que el control de las aguas de baño se mantiene durante toda la temporada mediante un programa oficial de vigilancia. Los resultados se publican por parte de la administración sanitaria competente y permiten informar a la ciudadanía con datos actualizados.

Valleseco, también apto para el baño

Las zonas de baño de Valleseco también superan los controles sanitarios. Valleseco-El Bloque mantiene la clasificación anual de Excelente, mientras que Valleseco-Los Charcos consta como zona apta para el baño.

Estos espacios han ganado protagonismo en los últimos años dentro del litoral santacrucero y forman parte de la estrategia municipal de recuperación y mejora de zonas costeras para uso ciudadano.

Bañistas en los charcos de Valleseco / Andrés Gutiérrez

El buen resultado sanitario de Valleseco coincide con el impulso de actuaciones dirigidas a mejorar el acceso al mar y ordenar el uso de estos enclaves, cada vez más utilizados por residentes de la capital.

Un debate distinto al de las críticas ambientales

Los resultados sanitarios llegan después de que colectivos ecologistas hayan incluido a Las Teresitas en sus denuncias sobre el estado del litoral en Canarias. En concreto, Ben Magec-Ecologistas en Acción ha señalado problemas de gestión ambiental, deterioro de infraestructuras, ocupación de espacios públicos y abandono histórico en el entorno de la playa.

Esa crítica se refiere a la gestión global del espacio litoral y a su situación ambiental y urbanística. Los análisis conocidos ahora abordan un aspecto distinto: la calidad sanitaria del agua de baño. Según los controles oficiales del Gobierno de Canarias, Las Teresitas y las zonas de baño de Valleseco reúnen las condiciones necesarias para el baño en el inicio del verano.