Minigolf, castillos acuáticos y piraguas en el Parque Marítimo: Santa Cruz de Tenerife abre el Club de Manri en sus piscinas

El Parque Marítimo César Manrique de Santa Cruz de Tenerife ha abierto las puertas del denominado Club de Manri, una zona de ocio y actividades para todas las edades, como minigolf, castillos acuáticos y piraguas. Así lo anunció este miércoles, 30 de junio, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, durante la presentación de este espacio, que ofrecerá una programación diaria, de lunes a domingo, con acciones lúdicas, deportivas, culturales y educativas.

"Se trata de una renovada oferta de ocio familiar para el verano en el Parque Marítimo, un espacio pensado para que los más pequeños,y también los grandes, disfruten de unas vacaciones llenas de diversión, experiencias y aprendizaje en un entorno único", apuntó el regidor. Destacó que para este verano se ha realizado un importante esfuerzo para ofrecer, a través del Club de Manri, una programación dirigida a los más pequeños, de manera que las familias puedan disfrutar del Parque Marítimo mientras los niños participan en actividades pensadas para ellos.

"Estamos viviendo un momento extraordinario en el Parque Marítimo. En lo que llevamos de año ya han pasado por sus instalaciones cerca de 70.000 personas y los datos de junio son los mejores desde su apertura, lo que demuestra que la ciudadanía sigue eligiendo este espacio como su balneario de referencia. Queremos que Santa Cruz siga siendo un referente como destino familiar y de calidad", manifestó el alcalde.

Actividades en el Parque Marítimo, en Santa Cruz de Tenerife. / María Pisaca

Por su parte, el concejal responsable del Parque Marítimo, el nacionalista Javier Rivero, explicó que el Club de Manri supone un paso más en la apuesta por diversificar la oferta del Parque Marítimo y adaptarla a las necesidades de las familias. "Hemos diseñado una programación muy variada, con actividades lúdicas, deportivas, culturales y educativas para que cada visita sea una experiencia diferente y los niños puedan disfrutar de un verano inolvidable".

Comentó que esta iniciativa también rinde homenaje al legado de César Manrique, "acercando a los más pequeños a valores como la creatividad, el respeto por el medio natural y el conocimiento de la identidad canaria, todo ello en un espacio que lleva su nombre y que forma parte del patrimonio más reconocido de Santa Cruz".

El Club de Manri ofrecerá actividades durante los meses de julio y agosto, con una programación clasificadas por edades, que puede consultarse en https://elclubdemanri.es/. La programación, coordinada por la directora del Club de Manri, Jackline Knopps, incluirá talleres creativos, actividades de pintura, juegos temáticos, dinámicas culturales, actividades acuáticas como piraguas y kayak, toboganes, bailes, castillos hinchables y "numerosas sorpresas que convertirán cada jornada en una experiencia diferente".