Tenerife activa restricciones por el riesgo de incendios: Santa Cruz precinta los fogones del parque Las Mesas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado el precinto de los fogones del área recreativa del parque Las Mesas como medida preventiva ante el riesgo de incendios forestales. La actuación se produce después de la activación de las medidas extraordinarias de grado 1 aprobadas por el Cabildo de Tenerife, en el marco de la alerta por incendios decretada por el Gobierno de Canarias.

La resolución insular está en vigor desde las 07:00 horas y se mantendrá activa hasta que cambien las condiciones meteorológicas y finalice la situación de alerta por riesgo de incendios forestales. En Santa Cruz, el precinto de los fogones ha sido ejecutado por la Unidad del Medio Natural (UMEN) del Consistorio capitalino.

La medida afecta a una de las zonas recreativas más frecuentadas del municipio y busca reducir al máximo cualquier foco potencial de ignición en un contexto marcado por calor, baja humedad y condiciones favorables para la propagación del fuego.

Fogones, barbacoas y fuegos al aire libre, prohibidos

La activación del grado 1 implica la prohibición de realizar fuegos en exteriores. Esta restricción incluye hogueras, fogones, barbacoas, cocinas de gas y cualquier otra actividad similar que pueda generar llama o calor en espacios abiertos.

En el caso del parque Las Mesas, el Ayuntamiento ha optado por el precinto físico de los fogones para impedir su uso mientras permanezca vigente la situación de riesgo.

La resolución del Cabildo también mantiene la prohibición de exhibiciones pirotécnicas, así como el uso de material que pueda generar chispas o deflagraciones en zonas sensibles. Además, se recomienda evitar maquinaria y herramientas con riesgo de ignición en entornos forestales y en las áreas de interfaz urbano-forestal, donde las viviendas o infraestructuras conviven con zonas de vegetación.

Prohibido fumar en áreas recreativas, senderos y miradores

Entre las medidas activadas también figura la prohibición de fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en zonas de riesgo.

La restricción busca evitar uno de los factores más habituales en la generación de conatos: colillas mal apagadas o arrojadas en espacios naturales. En episodios de calor y baja humedad, la vegetación seca puede prender con rapidez y favorecer la propagación del fuego, especialmente si coincide con viento.

Las autoridades insisten en que cualquier actividad que pueda producir una chispa debe aplazarse o realizarse con la máxima precaución hasta que remita la alerta.

Santa Cruz refuerza medios en Anaga

El Ayuntamiento de Santa Cruz reforzará los medios municipales en distintas zonas del municipio, con especial atención al macizo de Anaga. Este enclave reúne una importante masa forestal, un alto valor ambiental y una convivencia constante entre población residente, actividades cotidianas y visitantes.

Anaga es uno de los espacios naturales más sensibles de Tenerife. Su orografía, la presencia de senderos, miradores y carreteras, y la afluencia de personas durante todo el año hacen que la prevención sea especialmente importante durante episodios meteorológicos adversos.

El Consistorio considera prioritario aumentar la vigilancia en este entorno mientras permanezcan activas las medidas extraordinarias. La finalidad es prevenir conductas de riesgo, reforzar la respuesta municipal y proteger tanto a la población como a los espacios naturales.

Recomendaciones mientras dure la alerta

Las administraciones recomiendan no acceder ni permanecer en zonas forestales de la isla salvo que sea estrictamente necesario. También piden extremar la prudencia en cualquier actividad que pueda originar un incendio.

Entre las situaciones de riesgo figuran el uso de tabaco, grupos electrógenos, material eléctrico, pirotecnia, herramientas con motor o maquinaria que pueda generar chispas. La recomendación se extiende especialmente a zonas próximas al monte, áreas recreativas, senderos, pistas forestales y espacios de contacto entre núcleos habitados y vegetación.

En estos escenarios, una imprudencia puede derivar en un incendio de rápida evolución. La combinación de temperaturas elevadas, humedad baja y combustible vegetal seco aumenta la capacidad de propagación del fuego y complica las labores de extinción.

Medidas activas hasta que mejore el tiempo

Las medidas de grado 1 continuarán vigentes mientras se mantengan las condiciones meteorológicas que han motivado la alerta. La mejora dependerá de la evolución de las temperaturas, la humedad relativa y el viento en las zonas forestales de Tenerife.