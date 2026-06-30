Santa Cruz de Tenerife prepara su primer plan de empleo para que los chicharreros consigan trabajo

Santa Cruz de Tenerife prepara un plan para que los chicharreros puedan conseguir trabajo. Para ello, se establecerán políticas de empleo y de formación ajustadas a la realidad del municipio, a los sectores que actualmente generan más puestos de trabajo, "como el audiovisual". Este es el objetivo del primer Plan Estratégico de Empleo de la capital chicharrera, según lo destacó este martes, 30 de junio, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, durante la celebración del foro con el que finaliza la fase de participación para la elaboración del documento, organizado por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento y por EL DÍA-La Opinión de Tenerife, y que tuvo lugar en el Hotel Mencey. La previsión es que el plan esté listo antes de acabar el año. Éste recogerá una serie de actuaciones para "dar respuesta" a los más de 15.000 parados que existen en la capital y para atender diferentes retos como el desempleo de larga duración o la falta de coordinación entre instituciones.

"Contaremos con la estrategia que marcará el desarrollo de las políticas de empleo en Santa Cruz durante los próximos años, a través de dicho documento y de lo que hemos denominado el Pacto Social por el Empleo, para lo que solicitamos la ayuda de todos los agentes implicados", comentó el regidor chicharrero. Bermúdez destacó, durante su discurso, que la capital tinerfeña acumula el 35% de toda la contratación que se da en la Isla y concentra el 26% del tejido empresarial, "dos datos juntos que indica que somos el municipio de la provincia con más dinamismo y capacidad tractora en el empleo". Agregó que este dinamismo se refleja, precisamente, en los datos de desempleo. El registro del pasado mes de mayo sitúa a Santa Cruz, por primera vez en 18 años, por debajo de la barrera de los 16.000 desempleados, según informó el alcalde, con un total de 15.932 personas. Pero a pesar de estos datos positivos, insistió en que quedan retos pendientes, "como dar respuesta a estos ciudadanos que siguen buscando trabajo".

"Estos desafíos exigen mejorar la empleabilidad, la formación, la orientación personalizada y la coordinación entre todas las instituciones. Y exigen adaptar las competencias profesionales a los sectores que realmente están generando oportunidades". Por eso, continuó, la estrategia en la que está trabajando la Sociedad de Desarrollo no debe limitarse a intermediar entre ofertas y demandas de empleo. Debe anticiparse, preparar a las personas para las profesiones del presente y del futuro, acompañar especialmente a quienes más difícil lo tienen, y debe hacerlo aprovechando todos los recursos que ya tiene la capital, aseveró el regidor. En ese sentido, el alcalde resaltó que uno de los sectores emergentes en el municipio chicharrero es el audiovisual, pues en lo que va de año ha generado más de 5.000 contratos, "cifra que se sitúa por encima de otros sectores tradicionales como el de hostelería o comercio".

Bermúdez aprovechó para instar a las administraciones competentes a que no orienten los subsidios a políticas que san más ventajosas para las personas que el empleo. "Esto está ocurriendo con las políticas ligadas a la Seguridad Social y ésta es una estrategia que desmotiva a los ciudadanos a la hora de buscar trabajo, porque están mejor en situación de desempleo", denunció. Por otro lado, también aclaró que el Ayuntamiento no crea empleo, pero sí puede poner las condiciones para que éste se genere, manteniendo la baja presión fiscal actual, "a pesar del basurazo impuesto por el Gobierno central, es decir, el incremento en la tasa de basura", y reduciendo la burocracia.

"Debemos facilitar la inversión en nuestra ciudad, apoyar al tejido empresarial, impulsar el emprendimiento, reducir barreras, coordinar recursos y fomentar el talento", comentó el alcalde, quien resaltó que el Consistorio chicharrero también contribuye a la creación de empleo a través de los grandes proyectos estratégicos que éste impulsa, como la puesta en marcha del primer CaixaForum de Canarias en el Parque Cultural Viera y Clavijo, o a través del programa Impulso Urbano, con el que se ejecutará un centenar de obras en Santa Cruz al año, relacionadas con el asfaltado de calles y mejoras de espacios públicos, que cuenta con una inversión de casi 130 millones de euros. "Con estas actuaciones, ayudamos a que las empresas mantengan los empleos y generen nuevos puestos de trabajo".

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, manifestó que el Plan Estratégico de Empleo que Santa Cruz está preparando no pretende sustituir el trabajo que realizan otras administraciones, sino "sumar, coordinar, multiplicar el impacto de los recursos existentes y hacerlo con una visión de largo plazo". El objetivo, apuntó, es que la capital chicharrera siga siendo una ciudad de oportunidades, donde el empleo de calidad sea el mejor instrumento para reducir desigualdades y favorecer la inclusión social. "Se trata de generar oportunidades laborales reales en el municipio. Este documento orientará las políticas municipales durante los próximos cinco años, construyendo una estrategia compartida, sustentada en un futuro pacto local por el empleo y en un plan de actuaciones concretas", señaló.

Resaltó que el municipio chicharrero está experimentando una importante recuperación del tejido empresarial y de los datos de empleo. "Hemos bajado, por primera vez desde 2008, la barrera de los 16.000 desempleados. Hace cuatro años, esta cifra era casi el doble. Y en un solo mes se han firmado en el municipio unos 8.000 contratos. Pero no nos podemos parar aquí, porque todas estas personas también necesitan respuestas. Tenemos

Para tratar todos estos asuntos, informar de la fase en la que se encuentra la elaboración del plan y establecer cómo se gestionará su puesta en marcha, el foro organizado por la Sociedad de Desarrollo y EL DÍA reunió este martes a más de 80 agentes de la ciudad, entre representantes de administraciones públicas, empresas, organizaciones empresariales y sindicales, entidades sociales, centros de formación y otros agentes. La directora de Empleo, Igualdad y Evaluación de Daleph, entidad encargada de la elaboración del plan, y Oriol Valentí, gerente del área de Empleo de Daleph, fueron los encargados de exponer los principales problemas y retos detectados en materia de empleo en la ciudad durante la fase del diagnóstico. Entre éstos se encuentran reducir el desempleo cronificado; adecuar la formación a la demanda real, reforzando la conexión con ámbitos con potencial de empleo como audiovisual, naval, digital, comercio y hostelería; y mejorar la coordinación entre instituciones. Asimismo, en el citado foro se constituyó el marco de trabajo del futuro Pacto Local por el Empleo y se recogieron compromisos preliminares de las entidades para su adhesión y despliegue.